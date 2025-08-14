Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 14.08.2025 (обновлено: 12:48 14.08.2025)
ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
