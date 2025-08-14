https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035225240.html

ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 14.08.2025

ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:33:00+03:00

2025-08-14T12:33:00+03:00

2025-08-14T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034085666_0:0:2517:1416_1920x0_80_0_0_9462695df6b64c8f77a4d49397db44a6.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф