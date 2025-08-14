https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035225240.html
ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
2025-08-14T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.
россия
2025
