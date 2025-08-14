https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035163818.html

ВС России пресекли попытку Киева производить ракеты для ударов по России

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресечена попытка Киева вместе с Западом производить ракеты для ударов вглубь территории России, сообщило министерство обороны. В течение июля Вооруженные силы РФ нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило российское военное ведомство. "По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными Силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

россия

киев

украина

2025

