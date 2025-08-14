Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне работы "Центра"

https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152440.html
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника в зоне ответственности группировки "Центр", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Командир экипажа с позывным "Спортсмен" рассказал, что они выполнили свою работу в штатном режиме и успешно нанесли удар по живой силе ВСУ. "Сегодня выполнили боевую задачу в составе пары двух вертолетов Ми-28. Нанесен удар по живой силе противника. Все прошло штатно. После совершения атаки выполнили отход и возврат на аэродром вылета. Победа будет за нами", - сказал командир экипажа.
