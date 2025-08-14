https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152440.html

Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне работы "Центра"

Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне работы "Центра" - РИА Новости, 14.08.2025

Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне работы "Центра"

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника в зоне ответственности группировки "Центр", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:11:00+03:00

2025-08-14T05:11:00+03:00

2025-08-14T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ми-28нм

ми-28

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_0:103:2491:1504_1920x0_80_0_0_0d52549b72d7834a8174914e22e785cb.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника в зоне ответственности группировки "Центр", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Командир экипажа с позывным "Спортсмен" рассказал, что они выполнили свою работу в штатном режиме и успешно нанесли удар по живой силе ВСУ. "Сегодня выполнили боевую задачу в составе пары двух вертолетов Ми-28. Нанесен удар по живой силе противника. Все прошло штатно. После совершения атаки выполнили отход и возврат на аэродром вылета. Победа будет за нами", - сказал командир экипажа.

https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152310.html

https://ria.ru/20250814/roboty-2035152140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-28