https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152310.html
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 14.08.2025
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T05:10:00+03:00
2025-08-14T05:10:00+03:00
2025-08-14T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219639_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_0dabfa0a7f93731e5511f375ea3c564c.jpg
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов управления БПЛА и одно артиллерийское орудие под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения артиллерийской разведки 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск... в ходе ведения воздушной разведки в ночное время суток расчетами БПЛА была обнаружена позиция вражеской гаубицы Д-30. После передачи информации о нахождении орудия силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" цель была поражена", - сообщили в пресс-центре. Уточняется, что разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады выявили два вражеских пункта управления БПЛА в том же районе. "Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены, а противник на участке фронта лишился не только средства огневой поддержки, но и возможности вести воздушную разведку", - сказали в пресс-центре.
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152027.html
https://ria.ru/20250814/roboty-2035152140.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219639_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e12e946a3b74c9da10a6e5995936bb7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллеристы уничтожили орудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов управления БПЛА и одно артиллерийское орудие под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Подразделения артиллерийской разведки 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск... в ходе ведения воздушной разведки в ночное время суток расчетами БПЛА была обнаружена позиция вражеской гаубицы Д-30. После передачи информации о нахождении орудия силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" цель была поражена", - сообщили в пресс-центре.
Уточняется, что разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады выявили два вражеских пункта управления БПЛА в том же районе.
"Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены, а противник на участке фронта лишился не только средства огневой поддержки, но и возможности вести воздушную разведку", - сказали в пресс-центре.