ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 14.08.2025
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов... РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов управления БПЛА и одно артиллерийское орудие под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения артиллерийской разведки 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск... в ходе ведения воздушной разведки в ночное время суток расчетами БПЛА была обнаружена позиция вражеской гаубицы Д-30. После передачи информации о нахождении орудия силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" цель была поражена", - сообщили в пресс-центре. Уточняется, что разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады выявили два вражеских пункта управления БПЛА в том же районе. "Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены, а противник на участке фронта лишился не только средства огневой поддержки, но и возможности вести воздушную разведку", - сказали в пресс-центре.
донецкая народная республика
РИА Новости
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском

Артиллеристы уничтожили орудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов управления БПЛА и одно артиллерийское орудие под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Подразделения артиллерийской разведки 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск... в ходе ведения воздушной разведки в ночное время суток расчетами БПЛА была обнаружена позиция вражеской гаубицы Д-30. После передачи информации о нахождении орудия силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" цель была поражена", - сообщили в пресс-центре.
Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским, рассказал боец
Вчера, 05:06
Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским, рассказал боец
Вчера, 05:06
Уточняется, что разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады выявили два вражеских пункта управления БПЛА в том же районе.
"Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены, а противник на участке фронта лишился не только средства огневой поддержки, но и возможности вести воздушную разведку", - сказали в пресс-центре.
На Купянском участке фронта роботы РЭБ прикрывают артиллеристов
Вчера, 05:07
На Купянском участке фронта роботы РЭБ прикрывают артиллеристов
Вчера, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
