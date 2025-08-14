https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152310.html

ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском

ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 14.08.2025

ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском

Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:10:00+03:00

2025-08-14T05:10:00+03:00

2025-08-14T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219639_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_0dabfa0a7f93731e5511f375ea3c564c.jpg

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск лишили противника средств огневой поддержки и возможности вести воздушную разведку, уничтожив несколько пунктов управления БПЛА и одно артиллерийское орудие под Северском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения артиллерийской разведки 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск... в ходе ведения воздушной разведки в ночное время суток расчетами БПЛА была обнаружена позиция вражеской гаубицы Д-30. После передачи информации о нахождении орудия силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" цель была поражена", - сообщили в пресс-центре. Уточняется, что разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады выявили два вражеских пункта управления БПЛА в том же районе. "Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены, а противник на участке фронта лишился не только средства огневой поддержки, но и возможности вести воздушную разведку", - сказали в пресс-центре.

https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152027.html

https://ria.ru/20250814/roboty-2035152140.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф