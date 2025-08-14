https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152027.html

Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским, рассказал боец

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Афроамериканский наемник ВСУ был обнаружен и ликвидирован во время освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Приморец". "Есть у них (наемники – ред.). Негры есть, вот сейчас негр был, ликвидировали его. Есть грузины. Они ведут оборонительные действия и диверсионные действия", - сказал боец. По его словам, подготовка обнаруженных и ликвидированных наемников не отличалась высоким качеством, в отличии от профессиональных штурмовых подразделений ВСУ.

