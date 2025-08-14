Рейтинг@Mail.ru
Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским, рассказал боец - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 14.08.2025
Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским, рассказал боец
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Афроамериканский наемник ВСУ был обнаружен и ликвидирован во время освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Приморец". "Есть у них (наемники – ред.). Негры есть, вот сейчас негр был, ликвидировали его. Есть грузины. Они ведут оборонительные действия и диверсионные действия", - сказал боец. По его словам, подготовка обнаруженных и ликвидированных наемников не отличалась высоким качеством, в отличии от профессиональных штурмовых подразделений ВСУ.
днепропетровская область
днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским

Украинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Афроамериканский наемник ВСУ был обнаружен и ликвидирован во время освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Приморец".
"Есть у них (наемники – ред.). Негры есть, вот сейчас негр был, ликвидировали его. Есть грузины. Они ведут оборонительные действия и диверсионные действия", - сказал боец.
По его словам, подготовка обнаруженных и ликвидированных наемников не отличалась высоким качеством, в отличии от профессиональных штурмовых подразделений ВСУ.
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
 
 
