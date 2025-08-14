Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА "Юга" уничтожили в Донбассе более 100 дронов ВСУ за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 14.08.2025
Расчеты БПЛА "Юга" уничтожили в Донбассе более 100 дронов ВСУ за сутки
Расчеты БПЛА "Юга" уничтожили в Донбассе более 100 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.08.2025
Расчеты БПЛА "Юга" уничтожили в Донбассе более 100 дронов ВСУ за сутки
Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили более 100 дронов ВСУ за сутки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 14 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили более 100 дронов ВСУ за сутки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск в ходе обеспечения преимущества в небе ежедневно уничтожают более 100 единиц вражеских БПЛА. Основной мишенью операторов БПЛА являются дроны "Баба-Яга" противника. Точечными ударами уничтожается каждый второй взлетевший в небо дрон ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что посредством перехвата малыми ударными беспилотниками дорогостоящее оборудование ВСУ выводится из строя, лишая украинскую пехоту и артиллерию возможностей вести разведку, корректировку и непосредственной огневую поддержку подразделений. "Было наступление – шли противники на наши позиции, а в небе было три "Бабы-Яги", красиво, в ряд. И наш расчет, который на радиоуправлении, сбил две. Противник, когда увидел, что упали одна и вторая, пехота стала отходить. То есть "накат" был сорван. Даже такое бывает", - рассказал журналистам оператор БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с позывным "Якорь".
донбасс
россия
Расчеты БПЛА "Юга" уничтожили в Донбассе более 100 дронов ВСУ за сутки

Минобороны: расчеты БПЛА уничтожили в Донбассе более 100 дронов ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 14 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили более 100 дронов ВСУ за сутки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск в ходе обеспечения преимущества в небе ежедневно уничтожают более 100 единиц вражеских БПЛА. Основной мишенью операторов БПЛА являются дроны "Баба-Яга" противника. Точечными ударами уничтожается каждый второй взлетевший в небо дрон ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
13 августа, 05:02
Уточняется, что посредством перехвата малыми ударными беспилотниками дорогостоящее оборудование ВСУ выводится из строя, лишая украинскую пехоту и артиллерию возможностей вести разведку, корректировку и непосредственной огневую поддержку подразделений.
"Было наступление – шли противники на наши позиции, а в небе было три "Бабы-Яги", красиво, в ряд. И наш расчет, который на радиоуправлении, сбил две. Противник, когда увидел, что упали одна и вторая, пехота стала отходить. То есть "накат" был сорван. Даже такое бывает", - рассказал журналистам оператор БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с позывным "Якорь".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ
Вчера, 05:03
 
