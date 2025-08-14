https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035151897.html

Расчеты БПЛА "Юга" уничтожили в Донбассе более 100 дронов ВСУ за сутки

Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили более 100 дронов ВСУ за сутки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 14 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили более 100 дронов ВСУ за сутки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск в ходе обеспечения преимущества в небе ежедневно уничтожают более 100 единиц вражеских БПЛА. Основной мишенью операторов БПЛА являются дроны "Баба-Яга" противника. Точечными ударами уничтожается каждый второй взлетевший в небо дрон ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что посредством перехвата малыми ударными беспилотниками дорогостоящее оборудование ВСУ выводится из строя, лишая украинскую пехоту и артиллерию возможностей вести разведку, корректировку и непосредственной огневую поддержку подразделений. "Было наступление – шли противники на наши позиции, а в небе было три "Бабы-Яги", красиво, в ряд. И наш расчет, который на радиоуправлении, сбил две. Противник, когда увидел, что упали одна и вторая, пехота стала отходить. То есть "накат" был сорван. Даже такое бывает", - рассказал журналистам оператор БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с позывным "Якорь".

