https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035151720.html

Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ

Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025

Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ

Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М-777 и САУ "Богдана"... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:03:00+03:00

2025-08-14T05:03:00+03:00

2025-08-14T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

сша

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 14 авг - РИА Новости. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М-777 и САУ "Богдана" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Во время полета над территорией, контролируемой ВСУ, оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala из 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" обнаружил на значительном удалении от береговой линии замаскированную 155-миллиметровую гаубицу ВСУ М-777 производства США и украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана", которые постоянно обстреливали прибрежные мирные поселки и пытались вести огонь по позициям нашей артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. При обнаружении целей, их координаты были оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение на их уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет". Расчет "Ланцета" совершил заходы на цели и поразил их, а разведывательный БПЛА Zala скорректировал и зафиксировал поражение американской гаубицы и украинской самоходной установки", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяется в тандеме с самого начала специальной операции, в ходе которой они зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств разведки, наведения и уничтожения артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Для поиска целей, их обнаружения и уничтожения все БПЛА оборудованы камерами высокого разрешения и тепловизорами. В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных БПЛА Zala и беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" разведывательного дивизиона 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении Херсонской области выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра, для поиска и уничтожения дальнобойной артиллерии противника, обстреливающей мирные населенные пункты на левом берегу.

https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919694.html

https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034705303.html

днепр (река)

херсонская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, днепр (река), херсонская область , сша, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)