14.08.2025

Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.08.2025
Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ
Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ
Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М-777 и САУ "Богдана"... РИА Новости, 14.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 14 авг - РИА Новости. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М-777 и САУ "Богдана" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Во время полета над территорией, контролируемой ВСУ, оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala из 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" обнаружил на значительном удалении от береговой линии замаскированную 155-миллиметровую гаубицу ВСУ М-777 производства США и украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана", которые постоянно обстреливали прибрежные мирные поселки и пытались вести огонь по позициям нашей артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. При обнаружении целей, их координаты были оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение на их уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет". Расчет "Ланцета" совершил заходы на цели и поразил их, а разведывательный БПЛА Zala скорректировал и зафиксировал поражение американской гаубицы и украинской самоходной установки", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяется в тандеме с самого начала специальной операции, в ходе которой они зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств разведки, наведения и уничтожения артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Для поиска целей, их обнаружения и уничтожения все БПЛА оборудованы камерами высокого разрешения и тепловизорами. В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных БПЛА Zala и беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" разведывательного дивизиона 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении Херсонской области выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра, для поиска и уничтожения дальнобойной артиллерии противника, обстреливающей мирные населенные пункты на левом берегу.
Десантники "Днепра" уничтожили гаубицу и САУ ВСУ

Минобороны: десантники "Днепра" уничтожили гаубицу M777 и САУ "Богдана" ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 14 авг - РИА Новости. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М-777 и САУ "Богдана" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Во время полета над территорией, контролируемой ВСУ, оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala из 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" обнаружил на значительном удалении от береговой линии замаскированную 155-миллиметровую гаубицу ВСУ М-777 производства США и украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана", которые постоянно обстреливали прибрежные мирные поселки и пытались вести огонь по позициям нашей артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. При обнаружении целей, их координаты были оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение на их уничтожение беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет". Расчет "Ланцета" совершил заходы на цели и поразил их, а разведывательный БПЛА Zala скорректировал и зафиксировал поражение американской гаубицы и украинской самоходной установки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяется в тандеме с самого начала специальной операции, в ходе которой они зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств разведки, наведения и уничтожения артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Для поиска целей, их обнаружения и уничтожения все БПЛА оборудованы камерами высокого разрешения и тепловизорами.
В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных БПЛА Zala и беспилотных барражирующих боеприпасов "Ланцет" разведывательного дивизиона 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении Херсонской области выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра, для поиска и уничтожения дальнобойной артиллерии противника, обстреливающей мирные населенные пункты на левом берегу.
