Совещание по подготовке российско-американского саммита. Прямая трансляция
В Екатерининском зале Кремля проходит совещание по подготовке российско-американского саммита. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:00:00+03:00
в мире
россия
сша
В Екатерининском зале Кремля проходит совещание по подготовке российско-американского саммита.
в мире, россия, сша, видео
В мире, Россия, США
