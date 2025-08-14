https://ria.ru/20250814/sotrudnichestvo-2035221730.html

Путин и Трамп обсудят дальнейшее сотрудничество, заявил Ушаков

Путин и Трамп обсудят дальнейшее сотрудничество, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.08.2025

Путин и Трамп обсудят дальнейшее сотрудничество, заявил Ушаков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обменяются мнениями относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества, заявил... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обменяются мнениями относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он отметил, что переговоры Путина и Трампа состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске."Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал Ушаков журналистам.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

