Путин и Трамп обсудят дальнейшее сотрудничество, заявил Ушаков
12:25 14.08.2025 (обновлено: 13:36 14.08.2025)
Путин и Трамп обсудят дальнейшее сотрудничество, заявил Ушаков
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обменяются мнениями относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он отметил, что переговоры Путина и Трампа состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске."Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал Ушаков журналистам.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин и Трамп обсудят дальнейшее сотрудничество, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Трамп обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обменяются мнениями относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что переговоры Путина и Трампа состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
"Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал Ушаков журналистам.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Ушаков рассказал о характере переговоров Путина и Трампа
Вчера, 12:22
 
Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
