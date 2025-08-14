https://ria.ru/20250814/sotrudnichestvo-2035221025.html

Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США

Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США - РИА Новости, 14.08.2025

Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США

Сотрудничество России и США обладает огромным, но пока не задействованным потенциалом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:23:00+03:00

2025-08-14T12:23:00+03:00

2025-08-14T12:23:00+03:00

россия

сша

аляска

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и США обладает огромным, но пока не задействованным потенциалом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

россия

сша

аляска

2025

Новости

