Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США
Сотрудничество России и США обладает огромным, но пока не задействованным потенциалом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:23:00+03:00
2025-08-14T12:23:00+03:00
2025-08-14T12:23:00+03:00
россия
сша
аляска
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и США обладает огромным, но пока не задействованным потенциалом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
россия
сша
аляска
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США
