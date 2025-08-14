Рейтинг@Mail.ru
14:23 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/smartfon-2035256146.html
Гладков призвал жителей Белгородской области купить смартфоны
Гладков призвал жителей Белгородской области купить смартфоны
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона, которые еще не приобрели смартфоны, сделать это, чтобы с помощью мессенджеров оперативно получать информацию об объявлении опасностей атаки БПЛА. "У нас три источника (оповещения об опасностях атаки БПЛА - ред.). У нас есть ФМ-радио, у нас есть звуковая сирена, у нас есть мессенджеры", - сказал Гладков журналистам. Он призвал не пренебрегать мессенджерами, в частности, Мах и Telegram, поскольку там дается оперативная информация об опасностях. Гладков отметил Telegram-канал "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район". По его словам, его ведут бойцы белгородского подразделения "Орлан". Губернатор отметил, что на его взгляд, это "самый правильный и надежный источник информации". "Если у человека нет смартфона на сегодняшний день, его нужно купить. По большому счету, мне кажется, у 95 процентов населения он уже есть… смартфонов только нет у детей, которых ограничивают родители", - подчеркнул Гладков.
технологии, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, telegram, общество
Технологии, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Telegram, Общество
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона, которые еще не приобрели смартфоны, сделать это, чтобы с помощью мессенджеров оперативно получать информацию об объявлении опасностей атаки БПЛА.
"У нас три источника (оповещения об опасностях атаки БПЛА - ред.). У нас есть ФМ-радио, у нас есть звуковая сирена, у нас есть мессенджеры", - сказал Гладков журналистам.
Он призвал не пренебрегать мессенджерами, в частности, Мах и Telegram, поскольку там дается оперативная информация об опасностях. Гладков отметил Telegram-канал "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район". По его словам, его ведут бойцы белгородского подразделения "Орлан". Губернатор отметил, что на его взгляд, это "самый правильный и надежный источник информации".
"Если у человека нет смартфона на сегодняшний день, его нужно купить. По большому счету, мне кажется, у 95 процентов населения он уже есть… смартфонов только нет у детей, которых ограничивают родители", - подчеркнул Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ТехнологииБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковTelegramОбщество
 
 
