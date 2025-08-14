https://ria.ru/20250814/smartfon-2035256146.html

Гладков призвал жителей Белгородской области купить смартфоны

2025-08-14T14:23:00+03:00

технологии

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

telegram

общество

БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона, которые еще не приобрели смартфоны, сделать это, чтобы с помощью мессенджеров оперативно получать информацию об объявлении опасностей атаки БПЛА. "У нас три источника (оповещения об опасностях атаки БПЛА - ред.). У нас есть ФМ-радио, у нас есть звуковая сирена, у нас есть мессенджеры", - сказал Гладков журналистам. Он призвал не пренебрегать мессенджерами, в частности, Мах и Telegram, поскольку там дается оперативная информация об опасностях. Гладков отметил Telegram-канал "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район". По его словам, его ведут бойцы белгородского подразделения "Орлан". Губернатор отметил, что на его взгляд, это "самый правильный и надежный источник информации". "Если у человека нет смартфона на сегодняшний день, его нужно купить. По большому счету, мне кажется, у 95 процентов населения он уже есть… смартфонов только нет у детей, которых ограничивают родители", - подчеркнул Гладков.

белгородская область

белгород

