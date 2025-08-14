https://ria.ru/20250814/skver-2035107126.html

Сквер в центре Екатеринбурга появится при поддержке "Золотого яблока"

Сквер в центре Екатеринбурга появится при поддержке "Золотого яблока" - РИА Новости, 14.08.2025

Сквер в центре Екатеринбурга появится при поддержке "Золотого яблока"

Новый сквер появится на территории возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, его площадь составит около 1 гектара,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T10:58:00+03:00

2025-08-14T10:58:00+03:00

2025-08-14T11:03:00+03:00

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Новый сквер появится на территории возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, его площадь составит около 1 гектара, сообщает пресс-служба "Золотого яблока", выступившего инициатором и спонсором создания общественного пространства.На пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева появятся деревья, цветники, пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, уличные кресла, скамьи, амфитеатр и трон.В пресс-службе отметили, что УрГЭУ находится неподалеку от головного офиса сети, здесь учились многие ее сотрудники, включая ее основателей. Проект реализуется полностью за средства компании, бюджет составит порядка 150 миллионов рублей."Строительство сквера – один из способов сказать спасибо городу, где родилась и выросла наша компания, а также вузу, который дал нашей команде столько знаний. Над проектом работала лучшая команда архитекторов и ландшафтных дизайнеров, и мы надеемся, что людям здесь будет хорошо", — прокомментировал сооснователь сети Иван Кузовлев, его слова приводит пресс-служба.Авторы проекта — "Ландшафтная мастерская Сергеевых", архитектурное бюро Isaev Architects, а также штатные архитекторы "Золотого Яблока". Проект предусматривает разнообразное озеленение из нескольких десятков видов растений, включая крупномерные деревья, лиственные кустарники, низкорослые хвойные и многолетние травянистые растения. Сквер оборудуют системой автоматического полива.Чтобы сделать озеленение вдоль улицы 8 Марта, сохранив доступ к подземным коммуникациям для городских служб, авторы придумали высадить крупные кустарники и деревья в большие вазоны. Масштаб озеленения создаст эффект зеленого коридора, который будет заметен и автомобилистам, проезжающим мимо вуза, и пешеходам, отмечают в пресс-службе.В зависимости от маршрута и времени пребывания в сквере горожане смогут любоваться разными пейзажами. С двух сторон от выхода из метро №3 расположатся два больших цветника со злаками и травянистыми цветущими растениями, которые в разное время года будут выглядеть по-разному.Напротив выхода из метро №1 появится многоуровневый амфитеатр высотой около трех метров. Сидя на его ступенях в окружении сосен, яблонь и ив памяти Бажова гости смогут смотреть на уходящую вдаль улицу Куйбышева, цветники сквера и зеленый массив Дендрологического парка.Вдоль улицы Куйбышева будут расти ели сибирские, несколько видов сосен, сирень обыкновенная, кизильник блестящий, сорта дерена белого. Напротив УрГЭУ в специальных вазонах высадят яблони Недзвецкого, сосны горные, можжевельник горизонтальный, смородину альпийскую, спирею серую, гортензию метельчатую.Работы над сквером ведутся в два этапа: первый будет завершен в октябре 2025 года, второй – к октябрю 2026-го. По окончании работ компания профинансирует профессиональный уход за сквером в течение двух лет."В Свердловской области тысячи компаний, руководство которых заботит не только прибыль, но они активно и лично участвуют в улучшении качества жизни своих работников и местных сообществ. Недавно с инициативой благоустроить сквер в Екатеринбурге ко мне обратились основатели "Золотого яблока" Иван Кузовлев и Максим Паняк. Они преобразовывают пространство возле Уральского государственного экономического университета, который окончили многие сотрудники компании... Кроме того, компания подтвердила готовность участвовать в благоустройстве пешеходной улицы Вайнера в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро мы сможем прогуляться по новым локациям", - прокомментировал в своем телеграм-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.По мнению ректора УрГЭУ, почетного гражданина Екатеринбурга Якова Силина, новый, современный вид одного из значимых мест столицы Урала несомненно привлечет тысячи горожан — и гостей города, и студентов. "Историческое место Екатеринбурга будет облагорожено при творческом участии одной из лучших и наиболее профессиональных в этой сфере компаний", — приводится в сообщении его комментарий.

