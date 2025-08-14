https://ria.ru/20250814/sklad-2035345140.html

Российские военные уничтожили большой склад ВСУ в Сумской области

специальная военная операция на украине

безопасность

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Удар нанесен по большому полевому складу ВСУ в поселке Хотень Сумской области в северной части Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы, прилет по позициям ВСУ. Прилетело в поселок Хотень Сумского района. Прилетело так, что в Сумах диваны шевелились и рюмки с чаем на столе падали. Прилет в полевой склад, но каких-то невероятных размеров. Видимо к "контрнаступу" готовились", - сообщил собеседник агентства.

