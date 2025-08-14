https://ria.ru/20250814/sklad-2035345140.html
Российские военные уничтожили большой склад ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили большой склад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2025
Российские военные уничтожили большой склад ВСУ в Сумской области
Удар нанесен по большому полевому складу ВСУ в поселке Хотень Сумской области в северной части Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:50:00+03:00
2025-08-14T17:50:00+03:00
2025-08-14T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Удар нанесен по большому полевому складу ВСУ в поселке Хотень Сумской области в северной части Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы, прилет по позициям ВСУ. Прилетело в поселок Хотень Сумского района. Прилетело так, что в Сумах диваны шевелились и рюмки с чаем на столе падали. Прилет в полевой склад, но каких-то невероятных размеров. Видимо к "контрнаступу" готовились", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_147:0:2119:1479_1920x0_80_0_0_04006dde0a66103819a9423bca29a11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили большой склад ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили большой полевой склад ВСУ в поселке Хотень в Сумской области