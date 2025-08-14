Рейтинг@Mail.ru
На британской базе произошел серьезный ядерный инцидент, сообщили СМИ
16:36 14.08.2025
На британской базе произошел серьезный ядерный инцидент, сообщили СМИ
На военно-морской базе Клайд в Шотландии произошел ядерный инцидент категории "А", пишет The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На военно-морской базе Клайд в Шотландии произошел ядерный инцидент категории "А", пишет The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании."Министерство обороны признало, что в начале этого года на военно-морской базе Фаслейн в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент. Событие категории "А" произошло на базе Клайд на озере Гэр-Лох с января по апрель", — говорится в материале."Это открытие вызовет серьезную обеспокоенность по поводу того, как обслуживаются атомные подводные лодки Trident в Шотландии. Кроме того, вероятно, возникнут вопросы о прозрачности и о том, почему об инциденте не было известно до сих пор", — подчеркивается в тексте.На прошлой неделе издание The Guardian сообщило об утечке радиоактивной воды с военной базы в Великобритании, где хранится ядерное оружие, из-за неоднократного прорыва старых труб.По данным издания, Шотландское агентство по охране окружающей среды и британское Минобороны долгие годы пытались скрыть информацию об утечках, ссылаясь на вопрос национальной безопасности. Но недавно шотландский комиссар по вопросам информации Дэвид Хэмилтон приказал эти данные обнародовать, после чего они попали в распоряжение The Guardian и шотландского СМИ The Ferret.
Военно-морская база Королевского флота Великобритании Клайд в Шотландии
Военно-морская база Королевского флота Великобритании Клайд в Шотландии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Военно-морская база Королевского флота Великобритании Клайд в Шотландии. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На военно-морской базе Клайд в Шотландии произошел ядерный инцидент категории "А", пишет The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании.
"Министерство обороны признало, что в начале этого года на военно-морской базе Фаслейн в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент. Событие категории "А" произошло на базе Клайд на озере Гэр-Лох с января по апрель", — говорится в материале.
Склад вооружений в Кулпорте на озере Лох-Лонг в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Это открытие вызовет серьезную обеспокоенность по поводу того, как обслуживаются атомные подводные лодки Trident в Шотландии. Кроме того, вероятно, возникнут вопросы о прозрачности и о том, почему об инциденте не было известно до сих пор", — подчеркивается в тексте.
На прошлой неделе издание The Guardian сообщило об утечке радиоактивной воды с военной базы в Великобритании, где хранится ядерное оружие, из-за неоднократного прорыва старых труб.
По данным издания, Шотландское агентство по охране окружающей среды и британское Минобороны долгие годы пытались скрыть информацию об утечках, ссылаясь на вопрос национальной безопасности. Но недавно шотландский комиссар по вопросам информации Дэвид Хэмилтон приказал эти данные обнародовать, после чего они попали в распоряжение The Guardian и шотландского СМИ The Ferret.
