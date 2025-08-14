https://ria.ru/20250814/shosse-2035299579.html

Модернизацию Каширского шоссе в Подмосковье планируют завершить в 2026 году

2025-08-14T15:54:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035298549_0:194:1280:914_1920x0_80_0_0_1fbab7d0da941db8f8cc041ae30711a3.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Реконструкцию Каширского шоссе в Подмосковье планируют завершить к концу 2026 года, ход работ проверил глава региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Сейчас ведется модернизация участка от развязки на пересечении Каширского шоссе с А-105 "Подъезд к аэропорту "Домодедово"" до поворота на Белокаменное шоссе в сторону города Видное. Его протяженность - 4,3 километра. Работы на данном участке должны были завершить в 2028 году, но запустить движение планируют раньше – к концу 2026 года. Воробьев приехал на один из участков реконструкции дороги и проинспектировал ход работ. "Юг Московской области часто связывают с Каширским шоссе и Домодедово – люди постоянно едут на дачи за город, в аэропорт и обратно. Особенно плотное движение здесь в часы пик или в пятницу. Наша задача – в конце следующего года полностью модернизировать Каширское шоссе. Это необходимо для того, чтобы все новые микрорайоны и сам город Видное могли вздохнуть спокойно, уйти от светофоров", – отметил губернатор региона, его слова приводит пресс-служба. Реконструкция ведется в четыре этапа, чтобы не перекрывать движение на загруженном шоссе. Первый был завершен в декабре 2024 года, была построена разворотная эстакада в районе деревни Апаринки между Каширским шоссе и А-105. Она обеспечила проезд без светофоров с Каширского шоссе в сторону Москвы, ускорив движение в среднем на десять минут. Второй этап – развязка между Володарским и Каширским шоссе, которая включала два путепровода и три съезда. Ее сдали в апреле текущего года. Время в пути для автомобилистов сократилось еще на 30 минут. На данный момент идут работы на третьем и четвертом этапах. Дорога будет расширена до шести полос, будет построен путепровод длиной 191 метр через А-105 в районе деревни Апаринки, а также два подземных пешеходных перехода. Также на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе появится транспортная развязка. Руководитель проекта Дмитрий Емельянов отметил, что на данный момент строится эстакада основного хода на Белокаменном шоссе. Сейчас поднимают четыре опоры эстакады. Эта работа завершится через 10 месяцев. Дальше планируется проработка дорожной сети – съездов, разворотных петель. Так, эстакада перераспределит транспортные потоки и обеспечит свободный проезд в сторону Подмосковья и Москвы. Также идет строительство ливневой канализации. Кроме того, будут обустроены дублеры и разворотные участки, которые свяжут с этой трассой Видное, Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево, Петровское. Таким образом, водители смогут экономить до 25 минут. Директор компании-подрядчика Кирилл Гавриков добавил, что также в работу включено строительство двух подземных пешеходных переходов, продолжается переустройство инженерных коммуникаций. Планируется завершить реконструкцию по всем этапам в IV квартале следующего года. Пропускная способность Каширского шоссе после окончания всех работ увеличится на 25-30%, подчеркнули в пресс-службе. Также это позволит вывести транзитный транспорт из новых ЖК и ближайших населенных пунктов, в том числе из Петровского, Апаринки, Мисайлова, Орлова, Острова, Молокова. В пресс-службе отметили, что в мае 2023 года с опережением графика на три года был открыт съезд с Володарского шоссе на трассу А-105.

московская область (подмосковье)

2025

московская область (подмосковье), андрей воробьев