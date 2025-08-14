Рейтинг@Mail.ru
Разрешен ввод в эксплуатацию школы в ярославском поселке Заволжье
Ярославская область
Ярославская область
 
11:04 14.08.2025
Разрешен ввод в эксплуатацию школы в ярославском поселке Заволжье
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы в поселке Заволжье Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным областного правительства, школа в Заволжье построена в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая направлена на создание благоприятных условий для работы и проживания людей на сельских территориях, и федерального проекта "Современный облик сельских территорий". На эти цели было выделено более полумиллиарда рублей. "Получили разрешение на ввод в эксплуатацию школы в поселке Заволжье Ярославского округа. Это значит, что новое образовательное учреждение готово принять учеников. В День знаний оно откроет двери для 350 детей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В здании созданы все условия для комфортного обучения: просторные классы, футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны отдыха. Оборудован медицинский кабинет, пищеблок оснащен в том числе электропечью. "Открытие школы в Заволжье – важное событие для всего округа. Учреждение соответствует самым современным стандартам, продумана каждая деталь. Уверен, что ученики и педагоги по достоинству оценят новое образовательное пространство", - подчеркнул зампредседателя правительства, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев. Губернатор сообщил, что в регионе строят еще три школы: две в Ярославле и дополнительный корпус в Угличе. В ближайших планах – возведение нового образовательного учреждения в поселке Красный Бор.
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы в поселке Заволжье Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным областного правительства, школа в Заволжье построена в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая направлена на создание благоприятных условий для работы и проживания людей на сельских территориях, и федерального проекта "Современный облик сельских территорий". На эти цели было выделено более полумиллиарда рублей.
"Получили разрешение на ввод в эксплуатацию школы в поселке Заволжье Ярославского округа. Это значит, что новое образовательное учреждение готово принять учеников. В День знаний оно откроет двери для 350 детей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В здании созданы все условия для комфортного обучения: просторные классы, футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны отдыха. Оборудован медицинский кабинет, пищеблок оснащен в том числе электропечью.
"Открытие школы в Заволжье – важное событие для всего округа. Учреждение соответствует самым современным стандартам, продумана каждая деталь. Уверен, что ученики и педагоги по достоинству оценят новое образовательное пространство", - подчеркнул зампредседателя правительства, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.
Губернатор сообщил, что в регионе строят еще три школы: две в Ярославле и дополнительный корпус в Угличе. В ближайших планах – возведение нового образовательного учреждения в поселке Красный Бор.
