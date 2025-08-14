Не та Спенсер: как Диана украла трон у своей сестры
Принцесса Уэльская во время вечернего приема, устроенного западно-германским президентом Рихардом фон Вайцзеккером в Бонне, Германия
Принцесса Уэльская во время вечернего приема, устроенного западно-германским президентом Рихардом фон Вайцзеккером в Бонне, Германия
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Они обе могли стать принцессами. Одна — скромная, застенчивая, не готовая к ослепляющему свету софитов. Другая — харизматичная, обаятельная, рожденная для любви миллионов. Но история распорядилась иначе: леди Сара Спенсер, старшая сестра Дианы, первой познакомилась с принцем Чарльзом и первой отказалась от короны. Но почему?
Жизнь британской аристократки и старшей сестры принцессы Дианы
Сара, урожденная Спенсер, родилась 19 марта 1955 года в Парк-хаусе, Сандрингем, графство Норфолк. Пожалуй, широкой общественности она известна куда меньше, чем ее младшая сестра — Диана, будущая принцесса Уэльская.
Сара получила классическое образование в школе Риддлсуорт-Холл в Норфолке, а затем училась в школе-интернате Уэст-Хит близ Севенокса.
Королевская семья прибыла на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины близ королевского поместья Сэндрингем
В мае 1980-го она обручилась с Нилом Эдмондом Маккоркодейлом, сыном шотландского спортсмена. В браке у пары родились трое детей: Эмили Джейн, Джордж Эдмунд и Селия Роуз.
В 2009-м Сара заняла пост высшего шерифа графства Линкольншир, а годом позже стала мастером на охоте Бельвуар-хант. Кроме того, до 2012-го она возглавляла Мемориальный фонд принцессы Уэльской, созданный после смерти ее сестры Дианы.
Сара Спенсер присутствовала на всех значимых событиях британской королевской семьи: свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, а также на крестинах их сына Арчи.
Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981
Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981
Биография Сары идеальна, ее репутация — безупречна. Однако не многие знают, что в юности у нее был роман с принцем Уэльским. Именно старшая Спенсер должна была стать принцессой и в будущем — королевой-консортом. Что же ей помешало?
Как леди Сара Спенсер избежала судьбы Дианы
История британской монархии хранит множество тайн, но судьба леди Сары Спенсер, пожалуй, самая загадочная из всех. То, что когда-то принц Чарльз назвал "невообразимой глупостью", сегодня выглядит как блестящий стратегический ход женщины, сумевшей сохранить свою свободу и обрести настоящее счастье.
Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне
Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне
В 1977-м высший свет Лондона замер в ожидании. Принц Чарльз, казалось, всерьез увлекся очаровательной леди Сарой Спенсер. "Близость их семей, общие интересы, одобрение королевы-матери — все указывало на то, что именно Сара станет следующей принцессой Уэльской", — вспоминали современники. Но судьба распорядилась иначе.
Интервью, которое изменило все
Роковым стало то самое интервью, после которого разгневанный Чарльз публично заявил: "Вы только что совершили нечто невообразимо глупое!" Что же такого сказала Сара, чтобы навсегда лишить себя королевского будущего?
Британский принц Чарльз в маске на Elephant Family Animal Ball
Британский принц Чарльз в маске на Elephant Family Animal Ball
Во-первых, она призналась в борьбе с анорексией — "Ваше Величество, представьте: наследник от такой худышки!". Во-вторых, откровенно рассказала о своем пристрастии к алкоголю — "И это будущая королева? Да она же пропьет корону!". И наконец, шокировала всех заявлением о бесплодии — "Прощай, продолжение рода!". Венцом же стала ее знаменитая фраза: "Мне все равно, за кого выходить — за мусорщика или за принца. Лишь бы любил!".
Виндзоры решили отказаться от идеи сватовства между Сарой и Чарльзом, переключив свое внимание на младшую дочь графа Спенсера. Тем временем сама Сара благополучно вышла замуж — за Нила Маккоркодейла, сына олимпийского чемпиона. "Достойная партия", решил высший свет Британии. И не стал подвергать старшую из сестер Спенсер остракизму.
Принц Чарльз и принцесса Диана во дворце фестивалей и конгрессов в Каннах
Принц Чарльз и принцесса Диана во дворце фестивалей и конгрессов в Каннах
Конечно, Сара могла сказать лишнего в тогдашнем интервью, но не настолько, чтобы навсегда испортить себе репутацию. В конечном итоге, ее брак с Нилом стал не только важным шагом в ее жизни, но и свидетельством того, что она смогла найти счастье, несмотря на ожидания и давление, которые исходили от окружающих.
Стратегия или глупость?
Сегодня, спустя почти полвека, эти слова звучат совершенно иначе. "Не было ли это тонко рассчитанной стратегией? — задаются вопросом историки. Ведь Сара прекрасно знала нравы двора, понимала, какие именно заявления оставят ее не у дел. Поэтому могла сознательно пойти на такой шаг, чтобы избежать участи "инкубатора для наследников".
Принц Уэльский Чарльз и Диана
Принц Уэльский Чарльз и Диана
Последующие события лишь подтверждают эту версию. Пока Диана страдала в "золотой клетке", Сара вышла замуж по любви, родила троих детей (хотя утверждала, что бесплодна), прожила в счастливом браке 45 лет и воспитала семерых внуков.
"Ирония судьбы в том, — отмечают биографы, — что именно Чарльз, назвавший ее поступок "глупым", в итоге стал самым непопулярным монархом современности, 35 лет не мог быть с любимой женщиной, получил в жены Диану, чья трагическая судьба потрясла весь мир".
Сегодня, глядя на 68-летнюю Сару — счастливую жену, мать и бабушку, живущую в уютном поместье, — невольно задаешься вопросом: "А не она ли была самой мудрой в этой истории?". Возможно, ее "глупое" интервью стало наиболее разумным поступком, позволившим избежать участи сестры и обрести настоящее счастье вдали от дворцовых интриг.
Эта история — наглядная иллюстрация старой истины. Иногда то, что кажется поражением, на деле оказывается величайшей победой. "Победа Сары Спенсер — в ее тихом семейном счастье, которое оказалось дороже всех корон мира", — заключают историки.