Около 650 семей Ивановской области стали многодетными в этом году

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Почти 650 семей Ивановской области стали многодетными в 2025 году, сообщает пресс-служба регправительства. По данным комитета Ивановской области ЗАГС, с начала 2025 года в 645 семьях региона родился третий ребенок. Еще 298 малышей стали у родителей четвертыми и последующими. В настоящее время в регионе проживает почти 11 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают свыше 35 тысяч детей. За последние 10 лет их число возросло в два раза. Уже несколько лет в регионе реализуют комплексную семейную политику. "Мы стараемся так работать, чтобы весь путь семьи от момента принятия решения завести ребенка, жизненный путь ребенка: где он лечится, кто сопровождает из врачей, где учится, кем будет работать, – все было отлажено у нас в регионе", – подчеркнул губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. Одно из направлений региональной семейной политики – социальная поддержка. В последние годы в регионе ее последовательно расширяют как для семей с детьми в целом, так, и в частности, для многодетных семей. Так, в этом году принят комплекс мер демографической и семейной политики, напомнили в пресс-службе. В их числе – единовременная выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка у молодых родителей в возрасте до 35 лет, которые живут в малом городе или на селе. Ее уже оформили 136 семей. Еще одна мера – компенсация 50% оплаты за учебу одного ребенка из многодетной семьи в вузе или колледже, если он впервые учится очно и на платном отделении. Эту меру поддержки к настоящему моменту оформили на 107 детей. Кроме того, для таких семей принят еще ряд льгот: бесплатное питание в школах и приоритетная запись детей к узкопрофильным врачам. В пресс-службе отметили, что воспользоваться льготами для многодетных семей в Ивановской области могут семьи, в которых воспитывают трех и более детей, до достижения старшим ребенком 23 лет, если при этом он учится очно в вузе или колледже, проходит срочную службу в армии. Узнать, какие льготы и меры поддержки полагаются конкретно каждой семье, можно в Семейном МФЦ или на официальном сайте.

