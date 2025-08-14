Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 14.08.2025
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки - РИА Новости, 14.08.2025
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки
Российские диверсанты до штурма Щербиновки пробралась в центр поселка и передавали командованию данные о противнике, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 14.08.2025
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Российские диверсанты до штурма Щербиновки пробралась в центр поселка и передавали командованию данные о противнике, рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист". В четверг министерство обороны РФ сообщило об освобождении Щербиновки российскими войсками. "Мы заскочили сразу в поселок, нас рассадили по позициям. Я заскочил через поля. У меня получилось с нашей группой заскочить в середину Щербиновки. Мы засели сразу в середине. И противник через пару дней узнал об этом", — сказал "Турист". После того, как противник узнал о расположившейся в поселке группе российских военных, он стал предпринимать попытки их обнаружения и уничтожения. "И начались накаты, штурм. Они пытались штурмовать нас. Пехота была только. Но они шли группами, всегда 2-3 группы по 3 человека. С разных сторон они пытались зажать нас полукругом. Мы докладывали сразу командирам, они птицами (дронами - ред.), камикадзе отрабатывали по ним. Мы сами не отрабатывали поначалу, чтобы не спалить свои позиции", — добавил он.
Российские военнослужащие . Архивное фото
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
ВС России поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ
