https://ria.ru/20250814/scherbinovka-2035229440.html
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки - РИА Новости, 14.08.2025
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки
Российские диверсанты до штурма Щербиновки пробралась в центр поселка и передавали командованию данные о противнике, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:47:00+03:00
2025-08-14T12:47:00+03:00
2025-08-14T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Российские диверсанты до штурма Щербиновки пробралась в центр поселка и передавали командованию данные о противнике, рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист". В четверг министерство обороны РФ сообщило об освобождении Щербиновки российскими войсками. "Мы заскочили сразу в поселок, нас рассадили по позициям. Я заскочил через поля. У меня получилось с нашей группой заскочить в середину Щербиновки. Мы засели сразу в середине. И противник через пару дней узнал об этом", — сказал "Турист". После того, как противник узнал о расположившейся в поселке группе российских военных, он стал предпринимать попытки их обнаружения и уничтожения. "И начались накаты, штурм. Они пытались штурмовать нас. Пехота была только. Но они шли группами, всегда 2-3 группы по 3 человека. С разных сторон они пытались зажать нас полукругом. Мы докладывали сразу командирам, они птицами (дронами - ред.), камикадзе отрабатывали по ним. Мы сами не отрабатывали поначалу, чтобы не спалить свои позиции", — добавил он.
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035228782.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки
Диверсанты РФ до штурма Щербиновки проникли в поселок и передавали данные о ВСУ
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Российские диверсанты до штурма Щербиновки пробралась в центр поселка и передавали командованию данные о противнике, рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист".
В четверг министерство обороны РФ
сообщило об освобождении Щербиновки российскими войсками.
"Мы заскочили сразу в поселок, нас рассадили по позициям. Я заскочил через поля. У меня получилось с нашей группой заскочить в середину Щербиновки. Мы засели сразу в середине. И противник через пару дней узнал об этом", — сказал "Турист".
После того, как противник узнал о расположившейся в поселке группе российских военных, он стал предпринимать попытки их обнаружения и уничтожения.
"И начались накаты, штурм. Они пытались штурмовать нас. Пехота была только. Но они шли группами, всегда 2-3 группы по 3 человека. С разных сторон они пытались зажать нас полукругом. Мы докладывали сразу командирам, они птицами (дронами - ред.), камикадзе отрабатывали по ним. Мы сами не отрабатывали поначалу, чтобы не спалить свои позиции", — добавил он.