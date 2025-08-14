Белгородская область планирует превысить показатели валового сбора зерновых

Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область
Белгородская область
 
16:44 14.08.2025
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Аграрии Белгородской области в этом году намерены превысить показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур и довести их до 2,7 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции в четверг. "В 2025 году планируется превысить показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом — с 2,4 миллиона до 2,7 миллиона тонн. По показателям мы уже превосходим предыдущий год. Надеемся, что погода и, конечно же, оперативная обстановка позволят реализовать намеченные планы. Потому что Белгородская область вносит огромный вклад в продовольственную безопасность страны", — подчеркнул Гладков. Глава региона отметил, что на сегодняшний день урожайность зерновых культур составляет порядка 50 ц/га, что на 13 ц/га выше прошлогодних показателей. Уборочную кампанию в регионе планируется завершить с запланированными показателями валового сбора сельскохозяйственных культур. В региональном правительстве отметили, что в 2025 году в Белгородской области планируется убрать 568 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, из них 352 тысячи гектаров озимых культур и 216 тысяч гектаров — яровых, зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь уборки кормовых культур составляет 131,6 тысячи гектаров, а потребность в грубых кормах оценивается в 649 тысяч тонн, из них на конец июля 2025 года в регионе заготовили порядка 55 % — 355,7 тысячи тонн. Отмечается, что в приграничье работы в рамках уборочной кампании идут по отработанному алгоритму. Одно из обязательных требований — ежедневные инструктажи сотрудников во время проведения полевых работ в приграничной зоне, а также знание правил поведения в случае обстрела, обнаружения мин, оказания первой доврачебной медицинской помощи. Уборочная кампания на приграничных территориях ведётся с соблюдением всех мер безопасности, в защищённой технике, с детекторами дронов, а в некоторых случаях и под прикрытием бойцов подразделений "Орлан", "БАРС-Белгород" и самообороны.
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Аграрии Белгородской области в этом году намерены превысить показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур и довести их до 2,7 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции в четверг.
"В 2025 году планируется превысить показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом — с 2,4 миллиона до 2,7 миллиона тонн. По показателям мы уже превосходим предыдущий год. Надеемся, что погода и, конечно же, оперативная обстановка позволят реализовать намеченные планы. Потому что Белгородская область вносит огромный вклад в продовольственную безопасность страны", — подчеркнул Гладков.
Глава региона отметил, что на сегодняшний день урожайность зерновых культур составляет порядка 50 ц/га, что на 13 ц/га выше прошлогодних показателей. Уборочную кампанию в регионе планируется завершить с запланированными показателями валового сбора сельскохозяйственных культур.
В региональном правительстве отметили, что в 2025 году в Белгородской области планируется убрать 568 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, из них 352 тысячи гектаров озимых культур и 216 тысяч гектаров — яровых, зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь уборки кормовых культур составляет 131,6 тысячи гектаров, а потребность в грубых кормах оценивается в 649 тысяч тонн, из них на конец июля 2025 года в регионе заготовили порядка 55 % — 355,7 тысячи тонн.
Отмечается, что в приграничье работы в рамках уборочной кампании идут по отработанному алгоритму. Одно из обязательных требований — ежедневные инструктажи сотрудников во время проведения полевых работ в приграничной зоне, а также знание правил поведения в случае обстрела, обнаружения мин, оказания первой доврачебной медицинской помощи. Уборочная кампания на приграничных территориях ведётся с соблюдением всех мер безопасности, в защищённой технике, с детекторами дронов, а в некоторых случаях и под прикрытием бойцов подразделений "Орлан", "БАРС-Белгород" и самообороны.
Белгородская область, Вячеслав Гладков
 
 
