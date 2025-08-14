Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия рассказала о планах принять новый пакет санкций против России
14:11 14.08.2025 (обновлено: 14:13 14.08.2025)
Еврокомиссия рассказала о планах принять новый пакет санкций против России
россия
еврокомиссия
брюссель
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз уже работает над 19-м по счету пакетом санкций против России, рассчитывает принять его уже в сентябре, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста."Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", - сказала она.По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель собирается поддерживать санкционные меры против России "в долгосрочной перспективе".
россия, еврокомиссия, брюссель, в мире
Россия, Еврокомиссия, Брюссель, В мире
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз уже работает над 19-м по счету пакетом санкций против России, рассчитывает принять его уже в сентябре, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
"Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", - сказала она.
По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель собирается поддерживать санкционные меры против России "в долгосрочной перспективе".
Россия Еврокомиссия Брюссель В мире
 
 
