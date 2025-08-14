https://ria.ru/20250814/sanktsii-2035254445.html
Еврокомиссия рассказала о планах принять новый пакет санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз уже работает над 19-м по счету пакетом санкций против России, рассчитывает принять его уже в сентябре, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста."Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", - сказала она.По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель собирается поддерживать санкционные меры против России "в долгосрочной перспективе".
