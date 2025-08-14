https://ria.ru/20250814/samozanyatye-2035259662.html

Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч

Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч - РИА Новости, 14.08.2025

Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч

14.08.2025

твой бизнес

поддержка бизнеса

поддержка бизнеса

самозанятые

самозанятые

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В 2025 году количество предпринимателей в Московской области, работающих в статусе самозанятых, превысило 980 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она уточнила, что в Подмосковье активно растет число самозанятых. На данный момент в регионе зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. "При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости", — приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона слова Зиновьевой.Зампред напомнила, что 15 августа в Орехово-Зуеве состоится фестиваль "100% Креатив". В рамках программы пройдет ярмарка брендов области, основателями многих из которых являются самозанятые. Мероприятие будет проходить на территории креативного кластера "Стачка".Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется, в том числе в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

московская область (подмосковье)

2025

