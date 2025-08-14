https://ria.ru/20250814/samozanyatye-2035259662.html
Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч
Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч - РИА Новости, 14.08.2025
Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч
В 2025 году количество предпринимателей в Московской области, работающих в статусе самозанятых, превысило 980 тысяч, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:30:00+03:00
2025-08-14T14:30:00+03:00
2025-08-14T15:05:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
самозанятые
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В 2025 году количество предпринимателей в Московской области, работающих в статусе самозанятых, превысило 980 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она уточнила, что в Подмосковье активно растет число самозанятых. На данный момент в регионе зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. "При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости", — приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона слова Зиновьевой.Зампред напомнила, что 15 августа в Орехово-Зуеве состоится фестиваль "100% Креатив". В рамках программы пройдет ярмарка брендов области, основателями многих из которых являются самозанятые. Мероприятие будет проходить на территории креативного кластера "Стачка".Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется, в том числе в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250813/primore-2034980673.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ab6d4b3c2653617848dcca7abd579b8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), самозанятые
Число самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч
Количество самозанятых в Московской области превысило 980 тысяч в 2025 году
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В 2025 году количество предпринимателей в Московской области, работающих в статусе самозанятых, превысило 980 тысяч, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она уточнила, что в Подмосковье активно растет число самозанятых. На данный момент в регионе зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч.
"При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости", — приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона слова Зиновьевой.
Зампред напомнила, что 15 августа в Орехово-Зуеве состоится фестиваль "100% Креатив". В рамках программы пройдет ярмарка брендов области, основателями многих из которых являются самозанятые. Мероприятие будет проходить на территории креативного кластера "Стачка".
Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется, в том числе в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".