Сальдо заявил о передислокации частей ВСУ с Карантинного острова Херсона
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 14.08.2025 (обновлено: 06:11 14.08.2025)
Сальдо заявил о передислокации частей ВСУ с Карантинного острова Херсона
Киевские власти начали передислокацию ВСУ из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Киевские власти начали передислокацию ВСУ из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. &quot;Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке&quot;, — сказал он РИА Новости.По словам губернатора, под видом гражданских киевские власти пытаются вывести из острова боевиков и боевую технику. "Противник опасается быть отрезанными в случае активных действий российских войск. И правильно делают", — подчеркнул он. Накануне Сальдо заявил, что объявленная в начале августа киевскими властями эвакуация гражданских из микрорайона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.В начале августа он сообщил, что российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный. Мост, который задействовали в логистике ВСУ, оказался частично разрушен.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. По итогам референдума в сентябре 2022 года стала российским регионом. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
Сальдо заявил о передислокации частей ВСУ с Карантинного острова Херсона

Сальдо: Киев начал передислокацию войск с Карантинного острова Херсона

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Киевские власти начали передислокацию ВСУ из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке", — сказал он РИА Новости.

По словам губернатора, под видом гражданских киевские власти пытаются вывести из острова боевиков и боевую технику.
"Противник опасается быть отрезанными в случае активных действий российских войск. И правильно делают", — подчеркнул он.
Накануне Сальдо заявил, что объявленная в начале августа киевскими властями эвакуация гражданских из микрорайона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.
В начале августа он сообщил, что российские войска нанесли авиаудар по мосту, соединяющем город Херсон и остров Корабельный. Мост, который задействовали в логистике ВСУ, оказался частично разрушен.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. По итогам референдума в сентябре 2022 года стала российским регионом. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
