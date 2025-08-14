https://ria.ru/20250814/sahalin-2035196506.html
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине - РИА Новости, 14.08.2025
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине
Спасенную на Сахалине женщину-дайвера из Петербурга от переохлаждения защитил плотный гидрокостюм, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:11:00+03:00
2025-08-14T11:11:00+03:00
2025-08-14T11:46:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035203156_0:147:864:633_1920x0_80_0_0_9e52bca4534a96af5064197f388a5d6e.jpg
Ю.-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Спасенную на Сахалине женщину-дайвера из Петербурга от переохлаждения защитил плотный гидрокостюм, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Женщина провела в воде почти сутки, когда ее обнаружила команда спасательного судна "Отто Шмидт". От переохлаждения ее защитил плотный гидрокостюм", - сказал собеседник агентства. Туристка из Петербурга пропала 13 августа во время погружения с инструктором в акватории Татарского проливА. Ее наши 14 августа в 15 километрах от берега и доставили на остров Монерон. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
https://ria.ru/20250813/cheboksary-2034992309.html
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035203156_0:3:864:651_1920x0_80_0_0_bcab78c8812dbb045d170b4e7f0f2dd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине
Спасенную на Сахалине женщину-дайвера от переохлаждения защитил гидрокостюм