В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине

2025-08-14T11:11:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Ю.-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Спасенную на Сахалине женщину-дайвера из Петербурга от переохлаждения защитил плотный гидрокостюм, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Женщина провела в воде почти сутки, когда ее обнаружила команда спасательного судна "Отто Шмидт". От переохлаждения ее защитил плотный гидрокостюм", - сказал собеседник агентства. Туристка из Петербурга пропала 13 августа во время погружения с инструктором в акватории Татарского проливА. Ее наши 14 августа в 15 километрах от берега и доставили на остров Монерон. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

