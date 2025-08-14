Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине
11:11 14.08.2025 (обновлено: 11:46 14.08.2025)
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине - РИА Новости, 14.08.2025
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине
Спасенную на Сахалине женщину-дайвера из Петербурга от переохлаждения защитил плотный гидрокостюм, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 14.08.2025
Ю.-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Спасенную на Сахалине женщину-дайвера из Петербурга от переохлаждения защитил плотный гидрокостюм, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Женщина провела в воде почти сутки, когда ее обнаружила команда спасательного судна "Отто Шмидт". От переохлаждения ее защитил плотный гидрокостюм", - сказал собеседник агентства. Туристка из Петербурга пропала 13 августа во время погружения с инструктором в акватории Татарского проливА. Ее наши 14 августа в 15 километрах от берега и доставили на остров Монерон. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине

Спасенную на Сахалине женщину-дайвера от переохлаждения защитил гидрокостюм

Ю.-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Спасенную на Сахалине женщину-дайвера из Петербурга от переохлаждения защитил плотный гидрокостюм, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Женщина провела в воде почти сутки, когда ее обнаружила команда спасательного судна "Отто Шмидт". От переохлаждения ее защитил плотный гидрокостюм", - сказал собеседник агентства.
Туристка из Петербурга пропала 13 августа во время погружения с инструктором в акватории Татарского проливА. Ее наши 14 августа в 15 километрах от берега и доставили на остров Монерон. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
