На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера - РИА Новости, 14.08.2025
09:56 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/sahalin-2035177132.html
На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера
Пропавшую 13 августа женщину-дайвера из Петербурга обнаружили в 15 километрах от берега, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 14.08.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_0:0:3342:1879_1920x0_80_0_0_7961a5d5ac143c04d836379bc2fcfcd8.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пропавшую 13 августа женщину-дайвера из Петербурга обнаружили в 15 километрах от берега, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. "Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 километрах от берега и доставлена на остров Монерон. Пострадавшая была осмотрена медицинским работником, входящим в состав группы спасателей МЧС России", - говорится в Telegram-канале регионального МЧС. В среду, 13 августа, женщина в сопровождении инструктора погрузилась на 20 метров в акватории Татарского пролива, сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. "В момент погружения инструктор, из-за нехватки весов, всплыл, посчитав, что женщина присоединится к группе дайверов, погружавшихся отдельно с другим инструктором. Повторно погрузившись, инструктор не обнаружил женщину", - отметили в пресс-службе ведомства и добавили, что жизни и здоровью спасенной женщины ничего не угрожает. Как добавили РИА Новости в управлении, женщина сутки провела в воде. Спасло ее судно спасательного отряда Морспасслужбы.
© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
Перейти в медиабанк
Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пропавшую 13 августа женщину-дайвера из Петербурга обнаружили в 15 километрах от берега, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
"Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 километрах от берега и доставлена на остров Монерон. Пострадавшая была осмотрена медицинским работником, входящим в состав группы спасателей МЧС России", - говорится в Telegram-канале регионального МЧС.
В среду, 13 августа, женщина в сопровождении инструктора погрузилась на 20 метров в акватории Татарского пролива, сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"В момент погружения инструктор, из-за нехватки весов, всплыл, посчитав, что женщина присоединится к группе дайверов, погружавшихся отдельно с другим инструктором. Повторно погрузившись, инструктор не обнаружил женщину", - отметили в пресс-службе ведомства и добавили, что жизни и здоровью спасенной женщины ничего не угрожает.
Как добавили РИА Новости в управлении, женщина сутки провела в воде. Спасло ее судно спасательного отряда Морспасслужбы.
