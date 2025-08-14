https://ria.ru/20250814/sahalin-2035177132.html
На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера
На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера - РИА Новости, 14.08.2025
На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера
Пропавшую 13 августа женщину-дайвера из Петербурга обнаружили в 15 километрах от берега, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пропавшую 13 августа женщину-дайвера из Петербурга обнаружили в 15 километрах от берега, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. "Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 километрах от берега и доставлена на остров Монерон. Пострадавшая была осмотрена медицинским работником, входящим в состав группы спасателей МЧС России", - говорится в Telegram-канале регионального МЧС. В среду, 13 августа, женщина в сопровождении инструктора погрузилась на 20 метров в акватории Татарского пролива, сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. "В момент погружения инструктор, из-за нехватки весов, всплыл, посчитав, что женщина присоединится к группе дайверов, погружавшихся отдельно с другим инструктором. Повторно погрузившись, инструктор не обнаружил женщину", - отметили в пресс-службе ведомства и добавили, что жизни и здоровью спасенной женщины ничего не угрожает. Как добавили РИА Новости в управлении, женщина сутки провела в воде. Спасло ее судно спасательного отряда Морспасслужбы.
