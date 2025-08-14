https://ria.ru/20250814/sahalin-2035177132.html

На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера

На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера - РИА Новости, 14.08.2025

На Сахалине нашли пропавшую женщину-дайвера

Пропавшую 13 августа женщину-дайвера из Петербурга обнаружили в 15 километрах от берега, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:56:00+03:00

2025-08-14T09:56:00+03:00

2025-08-14T09:56:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_0:0:3342:1879_1920x0_80_0_0_7961a5d5ac143c04d836379bc2fcfcd8.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пропавшую 13 августа женщину-дайвера из Петербурга обнаружили в 15 километрах от берега, сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. "Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 километрах от берега и доставлена на остров Монерон. Пострадавшая была осмотрена медицинским работником, входящим в состав группы спасателей МЧС России", - говорится в Telegram-канале регионального МЧС. В среду, 13 августа, женщина в сопровождении инструктора погрузилась на 20 метров в акватории Татарского пролива, сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. "В момент погружения инструктор, из-за нехватки весов, всплыл, посчитав, что женщина присоединится к группе дайверов, погружавшихся отдельно с другим инструктором. Повторно погрузившись, инструктор не обнаружил женщину", - отметили в пресс-службе ведомства и добавили, что жизни и здоровью спасенной женщины ничего не угрожает. Как добавили РИА Новости в управлении, женщина сутки провела в воде. Спасло ее судно спасательного отряда Морспасслужбы.

https://ria.ru/20250802/kitaj-2032981720.html

россия

санкт-петербург

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сахалин