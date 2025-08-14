Рейтинг@Mail.ru
В РПЦЗ прокомментировали новость о встрече Путина и Трампа
06:49 14.08.2025
В РПЦЗ прокомментировали новость о встрече Путина и Трампа
Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память... РИА Новости, 14.08.2025
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память преподобного Германа Аляскинского, служит знаком того, что этот святой принимает участие в судьбах двух стран, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган. "Меня, как и многих других, обнадежило то, что объявление о месте проведения предстоящей встречи произошло в день прославления преподобного Германа Аляскинского, состоявшегося 55 лет тому назад, в 1970 году. Как верующий человек, вижу в этом утешение и знак того, что наши общие святые участвуют своей молитвенной помощью в судьбах наших стран", - сказал отец Серафим. Он назвал преподобного Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку. Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию. Отец Серафим подчеркнул, что православные христиане двух стран ждут хороших результатов предстоящей встречи и молятся в надежде на милость Божию. "Мы присоединяемся к молитвам многочисленных православных святых, подвизавшихся в Америке, но принадлежавших, как и мы, к Церкви Русской", - сказал он. Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Религия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Тот факт, что о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено в день, когда Православная Церковь чтит память преподобного Германа Аляскинского, служит знаком того, что этот святой принимает участие в судьбах двух стран, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.
"Меня, как и многих других, обнадежило то, что объявление о месте проведения предстоящей встречи произошло в день прославления преподобного Германа Аляскинского, состоявшегося 55 лет тому назад, в 1970 году. Как верующий человек, вижу в этом утешение и знак того, что наши общие святые участвуют своей молитвенной помощью в судьбах наших стран", - сказал отец Серафим.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире
13 августа, 21:59
Он назвал преподобного Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку.
Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию.
Отец Серафим подчеркнул, что православные христиане двух стран ждут хороших результатов предстоящей встречи и молятся в надежде на милость Божию.
"Мы присоединяемся к молитвам многочисленных православных святых, подвизавшихся в Америке, но принадлежавших, как и мы, к Церкви Русской", - сказал он.
Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Валааме рассказали о символизме встречи Путина и Трампа на Аляске
13 августа, 05:11
 
РелигияРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
