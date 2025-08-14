https://ria.ru/20250814/rozysk-2035366666.html
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск
Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека объявили в розыск по уголовной статье, сообщило МВД республики в Telegram-канале."Внимание: розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по городу Симферополю по статье УК России разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 года рождения; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 года рождения; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 года рождения", — отметили там.В полиции призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя."Конфиденциальность гарантируется", — добавили в МВД.Бальбек с мая 2014 года по сентябрь 2016-го занимал пост вице-премьера крымского правительства. Затем его избрали депутатом Госдумы от региона. Он пробыл парламентарием одну каденцию с 2016 по 2021 год.
