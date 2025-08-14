https://ria.ru/20250814/rozysk-2035366666.html

Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск

Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск - РИА Новости, 14.08.2025

Экс-депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск

Экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека объявили в розыск по уголовной статье, сообщило МВД республики в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:25:00+03:00

2025-08-14T18:25:00+03:00

2025-08-14T19:01:00+03:00

республика крым

россия

руслан бальбек

госдума рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека объявили в розыск по уголовной статье, сообщило МВД республики в Telegram-канале."Внимание: розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по городу Симферополю по статье УК России разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 года рождения; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 года рождения; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 года рождения", — отметили там.В полиции призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции Симферополя."Конфиденциальность гарантируется", — добавили в МВД.Бальбек с мая 2014 года по сентябрь 2016-го занимал пост вице-премьера крымского правительства. Затем его избрали депутатом Госдумы от региона. Он пробыл парламентарием одну каденцию с 2016 по 2021 год.

https://ria.ru/20250813/ukraina-2035103665.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, руслан бальбек, госдума рф, происшествия