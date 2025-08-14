Рейтинг@Mail.ru
Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
13:54 14.08.2025 (обновлено: 13:56 14.08.2025)
Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА, оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в четверг, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. На данный момент известно о 13 раненых, среди которых двое детей. Шестеро пострадавших находятся в больницах."Мы на связи с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Ириной Черкасовой. По её данным, эвакуировано 212 человек. Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости обязательно подключимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА, оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в четверг, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. На данный момент известно о 13 раненых, среди которых двое детей. Шестеро пострадавших находятся в больницах.
"Мы на связи с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Ириной Черкасовой. По её данным, эвакуировано 212 человек. Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости обязательно подключимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Житель дома в Ростове-на-Дону рассказал об атаке БПЛА
