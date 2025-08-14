https://ria.ru/20250814/rostov-2035248837.html
Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025
Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
Состояние двоих детей, пострадавших в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА, оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, сообщила... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:54:00+03:00
2025-08-14T13:54:00+03:00
2025-08-14T13:56:00+03:00
ростов-на-дону
мария львова-белова
россия
ростовская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035201495_0:135:783:575_1920x0_80_0_0_d8f51bc53c10d46c2d357c4e64207e6e.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА, оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в четверг, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. На данный момент известно о 13 раненых, среди которых двое детей. Шестеро пострадавших находятся в больницах."Мы на связи с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Ириной Черкасовой. По её данным, эвакуировано 212 человек. Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости обязательно подключимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250814/rostov-2035248032.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035201495_0:125:783:712_1920x0_80_0_0_e34e72135617e1a42dbbc9e98c86d6c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, мария львова-белова, россия, ростовская область, происшествия
Ростов-на-Дону, Мария Львова-Белова, Россия, Ростовская область, Происшествия
Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону