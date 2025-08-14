https://ria.ru/20250814/rostov-2035248837.html

Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025

Два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Состояние двоих детей, пострадавших в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА, оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, сообщила... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:54:00+03:00

2025-08-14T13:54:00+03:00

2025-08-14T13:56:00+03:00

ростов-на-дону

мария львова-белова

россия

ростовская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035201495_0:135:783:575_1920x0_80_0_0_d8f51bc53c10d46c2d357c4e64207e6e.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА, оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в четверг, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. На данный момент известно о 13 раненых, среди которых двое детей. Шестеро пострадавших находятся в больницах."Мы на связи с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Ириной Черкасовой. По её данным, эвакуировано 212 человек. Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости обязательно подключимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250814/rostov-2035248032.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, мария львова-белова, россия, ростовская область, происшествия