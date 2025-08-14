Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 14.08.2025 (обновлено: 11:14 14.08.2025)
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
Локальный режим ЧС ввели после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Локальный режим ЧС ввели после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города."На месте происшествия введен локальный режим ЧС", - сказал он, добавив, что работают оперативные службы.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская, в результате пострадали два человека.
© Фото : соцсетиПоследствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону
© Фото : соцсети
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Локальный режим ЧС ввели после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"На месте происшествия введен локальный режим ЧС", - сказал он, добавив, что работают оперативные службы.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская, в результате пострадали два человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
