В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Локальный режим ЧС ввели после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города."На месте происшествия введен локальный режим ЧС", - сказал он, добавив, что работают оперативные службы.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская, в результате пострадали два человека.

