https://ria.ru/20250814/rostov-2035196651.html
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
Локальный режим ЧС ввели после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:11:00+03:00
2025-08-14T11:11:00+03:00
2025-08-14T11:14:00+03:00
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035191801_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_028e56f0ff1b20e359992e3ee2482d1b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Локальный режим ЧС ввели после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города."На месте происшествия введен локальный режим ЧС", - сказал он, добавив, что работают оперативные службы.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская, в результате пострадали два человека.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035191801_0:324:960:1044_1920x0_80_0_0_e924b8cf114269d5b420ce3c530d3b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, вооруженные силы украины, ростовская область, россия, происшествия
Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Происшествия
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после атаки дронов ВСУ на дома