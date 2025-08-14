https://ria.ru/20250814/rostov-2035196096.html

Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону

Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону

Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону

Двое пострадавших после атаки БПЛА, по уточненной информации, госпитализированы в Ростове-на-Дону, еще 11 человек будут доставлены в больницу, сообщил врио

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое пострадавших после атаки БПЛА, по уточненной информации, госпитализированы в Ростове-на-Дону, еще 11 человек будут доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов."По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться", - написал он в Telegram-канале.

