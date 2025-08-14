Рейтинг@Mail.ru
Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 14.08.2025 (обновлено: 11:13 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/rostov-2035196096.html
Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону
Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025
Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону
Двое пострадавших после атаки БПЛА, по уточненной информации, госпитализированы в Ростове-на-Дону, еще 11 человек будут доставлены в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:06:00+03:00
2025-08-14T11:13:00+03:00
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035188175_0:191:1012:760_1920x0_80_0_0_a3e52499bdb761110fcf6d57736a407f.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое пострадавших после атаки БПЛА, по уточненной информации, госпитализированы в Ростове-на-Дону, еще 11 человек будут доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов."По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035188175_0:97:1012:855_1920x0_80_0_0_4fd84319a5124b4ce7200cafe8c23c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Не менее 13 человек получили ранения при атаке на Ростов-на-Дону

Слюсарь сообщил о 13 раненных при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое пострадавших после атаки БПЛА, по уточненной информации, госпитализированы в Ростове-на-Дону, еще 11 человек будут доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов.
"По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала