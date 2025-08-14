Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону обследуют дом после атаки БПЛА
10:48 14.08.2025 (обновлено: 11:13 14.08.2025)
В Ростове-на-Дону обследуют дом после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону обследуют дом после атаки БПЛА
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской, в настоящее время ведется обследование жилого дома, проводится эвакуация жильцов, пункт временного размещения откроют в школе."Уважаемые жители города! В результате атаки БПЛА получили повреждения МКД на улице Тельмана и улице Лермонтовской. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов", - написал он в Telegram-канале.Он отметил, что службы реагирования и представители администрации уже на месте, организована работа оперативного штаба.
ростов-на-дону, александр скрябин, происшествия
Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Происшествия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской, в настоящее время ведется обследование жилого дома, проводится эвакуация жильцов, пункт временного размещения откроют в школе.
"Уважаемые жители города! В результате атаки БПЛА получили повреждения МКД на улице Тельмана и улице Лермонтовской. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что службы реагирования и представители администрации уже на месте, организована работа оперативного штаба.
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
Вчера, 11:11
 
Ростов-на-Дону Александр Скрябин Происшествия
 
 
