В Ростове-на-Дону обследуют дом после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону обследуют дом после атаки БПЛА

2025-08-14T10:48:00+03:00

ростов-на-дону

александр скрябин

происшествия

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской, в настоящее время ведется обследование жилого дома, проводится эвакуация жильцов, пункт временного размещения откроют в школе."Уважаемые жители города! В результате атаки БПЛА получили повреждения МКД на улице Тельмана и улице Лермонтовской. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов", - написал он в Telegram-канале.Он отметил, что службы реагирования и представители администрации уже на месте, организована работа оперативного штаба.

ростов-на-дону

2025

Новости

