Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону

Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. <...> На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется", — написал он.Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.

