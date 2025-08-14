https://ria.ru/20250814/rostov-2035189904.html
Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону
Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025
Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону
Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:46:00+03:00
2025-08-14T10:46:00+03:00
2025-08-14T15:57:00+03:00
ростов
ростов-на-дону
юрий слюсарь
ростовская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035189871_0:194:782:633_1920x0_80_0_0_86e2a56ced91bac07284c6a2c4518f87.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. <...> На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется", — написал он.Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035189871_0:80:781:666_1920x0_80_0_0_21f9c71a2d46829042e754fc576f1e0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов, ростов-на-дону, юрий слюсарь , ростовская область, происшествия
Ростов, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Ростовская область, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону
При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону пострадал человек