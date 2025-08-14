Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону
10:46 14.08.2025 (обновлено: 15:57 14.08.2025)
Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. &lt;...&gt; На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется", — написал он.Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. <...> На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется", — написал он.
Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
