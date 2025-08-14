https://ria.ru/20250814/rostov-2035183353.html

В Ростовской области объявили ракетную опасность

В Ростовской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена по всей территории Ростовской области, сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 14.08.2025

ростовская область

безопасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена по всей территории Ростовской области, сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций."Объявлена ракетная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг", - говорится в сообщении.

ростовская область

2025

Новости

ростовская область, безопасность