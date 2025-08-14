https://ria.ru/20250814/rossiya-2035381430.html
Эксперт оценила потенциал сотрудничества России и США в сфере РЗМ
Эксперт оценила потенциал сотрудничества России и США в сфере РЗМ - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт оценила потенциал сотрудничества России и США в сфере РЗМ
Россия может достичь импортонезависимости в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) за счет технологий их разделения из США в рамках потенциального сотрудничества... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T19:11:00+03:00
2025-08-14T19:11:00+03:00
2025-08-14T19:11:00+03:00
россия
сша
китай
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
редкоземельные металлы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_0:316:3033:2022_1920x0_80_0_0_2872d7c53749e789af17ef4d313269ac.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия может достичь импортонезависимости в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) за счет технологий их разделения из США в рамках потенциального сотрудничества двух стран, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Опрошенные РИА Новости эксперты предполагали, что одной из тем обсуждения могут быть проекты в сфере редкоземельных металлов. "Эффективность данного союза может способствовать как обеспечению России своей импортонезависимости с помощью новых технологических решений, так и общему снижению китайской монополии на РЗМ", - прокомментировала потенциал партнерства РФ и США эксперт. Она отметила, что страны могли бы наладить стратегическое взаимодействие своих компаний, в том числе технологическое, как между поставщиками, так и потребителями РЗМ. По словам аналитика, на данном этапе отечественные месторождения по качеству руд существенно уступают зарубежным аналогам, так как российские руды - комплексные, с невысоким содержанием РЗМ, имеют неоднородный состав, радиоактивные. Это приводит к необходимости нетрадиционных технологических решений, подчеркнула Левашенко. "Такие технологии разделения РЗМ, которые нужны России, уже реализует США, например, в 2025 году США вводит в эксплуатацию проект по извлечению РЗМ, в том числе разделение, на предприятии в г. Маунтин-Пасс (штат Калифорния)", - добавила она. Эксперт отметила, что в то же самое время Китай укрепляет свои позиции по редкоземам в Бразилии. По данным Китайско-бразильского бизнес-комитета (Conselho Empresarial Brasil China), поставки редкоземельных металлов в первой половине 2025 года из Бразилии в Китай для их переработки в КНР уже превысили общее количество 2024 года, увеличившись в 3 раза, достигнув стоимости в 6,7 миллиона долларов. "Так, Китай реализует планы по стратегическому присутствию в Бразилии путем инвестиций в горнодобывающую промышленность, технологии и инфраструктуру, для Китая это означает дополнительное влияние в глобальных цепочках поставок РЗМ и новые рынки. На этом фоне представляется перспективным сотрудничество США и России в совместных проектах по РЗМ", - заключила Левашенко. В феврале текущего года Владимир Путин заявлял о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России. Ранее Минприроды сообщили РИА Новости, что объем выпуска редкоземельных металлов в текущем году ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023466741.html
https://ria.ru/20250812/ekspert-2034722327.html
https://ria.ru/20250810/metall-2034427971.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_186:0:2882:2022_1920x0_80_0_0_2fa21de2479ddc6f16df34c57166ca08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), редкоземельные металлы
Россия, США, Китай, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), редкоземельные металлы
Эксперт оценила потенциал сотрудничества России и США в сфере РЗМ
Левашенко: Россия может достичь импортонезависимости в сфере РЗМ благодаря США
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия может достичь импортонезависимости в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) за счет технологий их разделения из США в рамках потенциального сотрудничества двух стран, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России
и США Владимир Путин
и Дональд Трамп
встретятся на Аляске
15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Опрошенные РИА Новости эксперты предполагали, что одной из тем обсуждения могут быть проекты в сфере редкоземельных металлов.
"Эффективность данного союза может способствовать как обеспечению России своей импортонезависимости с помощью новых технологических решений, так и общему снижению китайской монополии на РЗМ", - прокомментировала потенциал партнерства РФ и США эксперт.
Она отметила, что страны могли бы наладить стратегическое взаимодействие своих компаний, в том числе технологическое, как между поставщиками, так и потребителями РЗМ.
По словам аналитика, на данном этапе отечественные месторождения по качеству руд существенно уступают зарубежным аналогам, так как российские руды - комплексные, с невысоким содержанием РЗМ, имеют неоднородный состав, радиоактивные. Это приводит к необходимости нетрадиционных технологических решений, подчеркнула Левашенко.
"Такие технологии разделения РЗМ, которые нужны России, уже реализует США, например, в 2025 году США вводит в эксплуатацию проект по извлечению РЗМ, в том числе разделение, на предприятии в г. Маунтин-Пасс (штат Калифорния
)", - добавила она.
Эксперт отметила, что в то же самое время Китай
укрепляет свои позиции по редкоземам в Бразилии
. По данным Китайско-бразильского бизнес-комитета (Conselho Empresarial Brasil China), поставки редкоземельных металлов в первой половине 2025 года из Бразилии в Китай для их переработки в КНР уже превысили общее количество 2024 года, увеличившись в 3 раза, достигнув стоимости в 6,7 миллиона долларов.
"Так, Китай реализует планы по стратегическому присутствию в Бразилии путем инвестиций в горнодобывающую промышленность, технологии и инфраструктуру, для Китая это означает дополнительное влияние в глобальных цепочках поставок РЗМ и новые рынки. На этом фоне представляется перспективным сотрудничество США и России в совместных проектах по РЗМ", - заключила Левашенко.
В феврале текущего года Владимир Путин заявлял о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
) Кирилл Дмитриев
подтвердил, что Москва
и Вашингтон
начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.
Ранее Минприроды
сообщили РИА Новости, что объем выпуска редкоземельных металлов в текущем году ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года. В июле глава Минпромторга
РФ Антон Алиханов
отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.