Эксперт оценила потенциал сотрудничества России и США в сфере РЗМ

2025-08-14T19:11:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия может достичь импортонезависимости в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) за счет технологий их разделения из США в рамках потенциального сотрудничества двух стран, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Опрошенные РИА Новости эксперты предполагали, что одной из тем обсуждения могут быть проекты в сфере редкоземельных металлов. "Эффективность данного союза может способствовать как обеспечению России своей импортонезависимости с помощью новых технологических решений, так и общему снижению китайской монополии на РЗМ", - прокомментировала потенциал партнерства РФ и США эксперт. Она отметила, что страны могли бы наладить стратегическое взаимодействие своих компаний, в том числе технологическое, как между поставщиками, так и потребителями РЗМ. По словам аналитика, на данном этапе отечественные месторождения по качеству руд существенно уступают зарубежным аналогам, так как российские руды - комплексные, с невысоким содержанием РЗМ, имеют неоднородный состав, радиоактивные. Это приводит к необходимости нетрадиционных технологических решений, подчеркнула Левашенко. "Такие технологии разделения РЗМ, которые нужны России, уже реализует США, например, в 2025 году США вводит в эксплуатацию проект по извлечению РЗМ, в том числе разделение, на предприятии в г. Маунтин-­Пасс (штат Калифорния)", - добавила она. Эксперт отметила, что в то же самое время Китай укрепляет свои позиции по редкоземам в Бразилии. По данным Китайско-бразильского бизнес-комитета (Conselho Empresarial Brasil China), поставки редкоземельных металлов в первой половине 2025 года из Бразилии в Китай для их переработки в КНР уже превысили общее количество 2024 года, увеличившись в 3 раза, достигнув стоимости в 6,7 миллиона долларов. "Так, Китай реализует планы по стратегическому присутствию в Бразилии путем инвестиций в горнодобывающую промышленность, технологии и инфраструктуру, для Китая это означает дополнительное влияние в глобальных цепочках поставок РЗМ и новые рынки. На этом фоне представляется перспективным сотрудничество США и России в совместных проектах по РЗМ", - заключила Левашенко. В феврале текущего года Владимир Путин заявлял о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России. Ранее Минприроды сообщили РИА Новости, что объем выпуска редкоземельных металлов в текущем году ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.

россия, сша, китай, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), редкоземельные металлы