https://ria.ru/20250814/rossiya-2035375243.html

Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию

Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию - РИА Новости, 14.08.2025

Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию

Киргизию и Россию объединяет взаимное стремление к укреплению союзничества, сообщил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:43:00+03:00

2025-08-14T18:43:00+03:00

2025-08-14T18:45:00+03:00

в мире

россия

киргизия

садыр жапаров

михаил мишустин

евразийский экономический союз

снг

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035330095_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_49d2b25b4e8854d7da6527a356b8ceb0.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Киргизию и Россию объединяет взаимное стремление к укреплению союзничества, сообщил президент республики Садыр Жапаров. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в четверг лидер страны встретился с премьером России Михаилом Мишустиным. Они обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений, меры по увеличению товарооборота, перспективы инвестиционного взаимодействия, а также развитие образовательных, культурных и гуманитарных связей. "Глава государства подчеркнул, что на всех уровнях межгосударственного взаимодействия Кыргызстан и Россию объединяет взаимное стремление к укреплению союзнических связей и поступательному движению вперед. Продолжается активное сотрудничество в рамках интеграционных объединений, прежде всего это ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС", - заявили в пресс-службе. Жапаров отметил, что в условиях современных вызовов дальнейшее углубление взаимодействия в этих форматах приобретает особую актуальность. В этом контексте он обозначил важность работы Евразийского межправительственного совета, задающей тон развитию интеграционных процессов в рамках Союза.

https://ria.ru/20250814/mishustin-2035350759.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киргизия, садыр жапаров, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг, одкб