Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию
Жапаров: Киргизию и Россию объединяет стремление к укреплению союзничества
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Киргизию и Россию объединяет взаимное стремление к укреплению союзничества, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в четверг лидер страны встретился с премьером России Михаилом Мишустиным. Они обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений, меры по увеличению товарооборота, перспективы инвестиционного взаимодействия, а также развитие образовательных, культурных и гуманитарных связей.
"Глава государства подчеркнул, что на всех уровнях межгосударственного взаимодействия Кыргызстан и Россию объединяет взаимное стремление к укреплению союзнических связей и поступательному движению вперед. Продолжается активное сотрудничество в рамках интеграционных объединений, прежде всего это ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС", - заявили в пресс-службе.
Жапаров отметил, что в условиях современных вызовов дальнейшее углубление взаимодействия в этих форматах приобретает особую актуальность. В этом контексте он обозначил важность работы Евразийского межправительственного совета, задающей тон развитию интеграционных процессов в рамках Союза.