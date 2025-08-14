Рейтинг@Mail.ru
18:17 14.08.2025
Эксперт оценил перспективы возвращения России в мировую экономику
Эксперт оценил перспективы возвращения России в мировую экономику
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Саммит России и США не остановит развитие глобальной валютно-финансовой системы, альтернативной доллару, и даже может его подстегнуть благодаря перспективам полного обратного включения РФ в мировую экономику, заявил РИА Новости партнер-эксперт "Яков и партнеры" и директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. "Хочется верить, что даже при самом положительном исходе переговоров (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред.), включающем в себя отмену всех ограничений в отношении России и полное обратное включение финансовой системы России в мировую, развитие альтернативной международной валютно-финансовой системы не остановится, а только ускорится. Это будет полезно не только для России, но для всех стран мирового большинства. Так, по нашей оценке, эффект только от построения более современной международной платежной инфраструктуры может составить до 30 миллиардов долларов ежегодно", - сказал эксперт. Как он объяснил, многие наложенные ограничения уже не являются непреодолимыми, а устаревшие элементы финансовой инфраструктуры могут быть успешно заменены более современными инструментами. "Так, например, вместо SWIFT могут использоваться российская СПФС или китайская CIPS. А в перспективе могут использоваться такие инструменты, как ЦВЦБ (например, в рамках проекта BRICS Cross Border Payment Initiative - BCBPI), а иногда и ЦФА", - уточнил Иванинский. Спектр ограничений, наложенных на Россию со стороны США и других недружественных стран, настолько велик, что обсуждать их отмену можно долго, считает эксперт, и прогнозировать уровень конкретики предстоящих переговоров достаточно сложно. "Они могут пройти как на уровне "принципиальных договоренностей", так и на уровне конкретных действий со стороны обеих сторон - все зависит от того, что успели подготовить стороны на рабочем уровне до встречи лидеров", - сказал Иванинский. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
экономика, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, брикс, встреча путина и трампа на аляске
Экономика, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, БРИКС, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт оценил перспективы возвращения России в мировую экономику

Иванинский: саммит РФ и США не остановит развитие альтернативной доллару системы

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Саммит России и США не остановит развитие глобальной валютно-финансовой системы, альтернативной доллару, и даже может его подстегнуть благодаря перспективам полного обратного включения РФ в мировую экономику, заявил РИА Новости партнер-эксперт "Яков и партнеры" и директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
"Хочется верить, что даже при самом положительном исходе переговоров (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред.), включающем в себя отмену всех ограничений в отношении России и полное обратное включение финансовой системы России в мировую, развитие альтернативной международной валютно-финансовой системы не остановится, а только ускорится. Это будет полезно не только для России, но для всех стран мирового большинства. Так, по нашей оценке, эффект только от построения более современной международной платежной инфраструктуры может составить до 30 миллиардов долларов ежегодно", - сказал эксперт.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев
7 августа, 12:14
Как он объяснил, многие наложенные ограничения уже не являются непреодолимыми, а устаревшие элементы финансовой инфраструктуры могут быть успешно заменены более современными инструментами. "Так, например, вместо SWIFT могут использоваться российская СПФС или китайская CIPS. А в перспективе могут использоваться такие инструменты, как ЦВЦБ (например, в рамках проекта BRICS Cross Border Payment Initiative - BCBPI), а иногда и ЦФА", - уточнил Иванинский.
Спектр ограничений, наложенных на Россию со стороны США и других недружественных стран, настолько велик, что обсуждать их отмену можно долго, считает эксперт, и прогнозировать уровень конкретики предстоящих переговоров достаточно сложно.
"Они могут пройти как на уровне "принципиальных договоренностей", так и на уровне конкретных действий со стороны обеих сторон - все зависит от того, что успели подготовить стороны на рабочем уровне до встречи лидеров", - сказал Иванинский.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике
31 июля, 10:16
 
ЭкономикаРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампБРИКСВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
