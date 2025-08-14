https://ria.ru/20250814/rossiya-2035360690.html

Эксперт оценил перспективы возвращения России в мировую экономику

Эксперт оценил перспективы возвращения России в мировую экономику - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт оценил перспективы возвращения России в мировую экономику

Саммит России и США не остановит развитие глобальной валютно-финансовой системы, альтернативной доллару, и даже может его подстегнуть благодаря перспективам... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:17:00+03:00

2025-08-14T18:17:00+03:00

2025-08-14T18:17:00+03:00

экономика

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

брикс

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Саммит России и США не остановит развитие глобальной валютно-финансовой системы, альтернативной доллару, и даже может его подстегнуть благодаря перспективам полного обратного включения РФ в мировую экономику, заявил РИА Новости партнер-эксперт "Яков и партнеры" и директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. "Хочется верить, что даже при самом положительном исходе переговоров (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред.), включающем в себя отмену всех ограничений в отношении России и полное обратное включение финансовой системы России в мировую, развитие альтернативной международной валютно-финансовой системы не остановится, а только ускорится. Это будет полезно не только для России, но для всех стран мирового большинства. Так, по нашей оценке, эффект только от построения более современной международной платежной инфраструктуры может составить до 30 миллиардов долларов ежегодно", - сказал эксперт. Как он объяснил, многие наложенные ограничения уже не являются непреодолимыми, а устаревшие элементы финансовой инфраструктуры могут быть успешно заменены более современными инструментами. "Так, например, вместо SWIFT могут использоваться российская СПФС или китайская CIPS. А в перспективе могут использоваться такие инструменты, как ЦВЦБ (например, в рамках проекта BRICS Cross Border Payment Initiative - BCBPI), а иногда и ЦФА", - уточнил Иванинский. Спектр ограничений, наложенных на Россию со стороны США и других недружественных стран, настолько велик, что обсуждать их отмену можно долго, считает эксперт, и прогнозировать уровень конкретики предстоящих переговоров достаточно сложно. "Они могут пройти как на уровне "принципиальных договоренностей", так и на уровне конкретных действий со стороны обеих сторон - все зависит от того, что успели подготовить стороны на рабочем уровне до встречи лидеров", - сказал Иванинский. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033891689.html

https://ria.ru/20250731/medvedev--2032525611.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, брикс, встреча путина и трампа на аляске