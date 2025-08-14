https://ria.ru/20250814/rossiya-2035159140.html

Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что мужчина рассказывал их компании. Правоохранители задержали его и указали в протоколе, что местный житель "беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии мимо проходящих граждан, на замечания не реагировал, продолжал сквернословить, вел себя грубо, нагло, вызывающе".Задержанному вменили статью о мелком хулиганстве, он признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде административного ареста на трое суток.Анекдоты в постановлении суд не привел.

