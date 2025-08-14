Рейтинг@Mail.ru
Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 14.08.2025 (обновлено: 11:52 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/rossiya-2035159140.html
Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте
Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте - РИА Новости, 14.08.2025
Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте
Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T07:14:00+03:00
2025-08-14T11:52:00+03:00
арзамас
происшествия
россия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что мужчина рассказывал их компании. Правоохранители задержали его и указали в протоколе, что местный житель "беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии мимо проходящих граждан, на замечания не реагировал, продолжал сквернословить, вел себя грубо, нагло, вызывающе".Задержанному вменили статью о мелком хулиганстве, он признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде административного ареста на трое суток.Анекдоты в постановлении суд не привел.
https://ria.ru/20250813/arest-2035070874.html
арзамас
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арзамас, происшествия, россия, нижегородская область
Арзамас, Происшествия, Россия, Нижегородская область
Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте

Суд на трое суток арестовал жителя Арзамаса за матерные анекдоты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты в общественном месте, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина рассказывал их компании. Правоохранители задержали его и указали в протоколе, что местный житель "беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии мимо проходящих граждан, на замечания не реагировал, продолжал сквернословить, вел себя грубо, нагло, вызывающе".
Задержанному вменили статью о мелком хулиганстве, он признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде административного ареста на трое суток.
Анекдоты в постановлении суд не привел.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Пензе арестовали бывшего начальника управления культуры
13 августа, 17:10
 
АрзамасПроисшествияРоссияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала