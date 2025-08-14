https://ria.ru/20250814/rossija-2035309902.html
Россия обвинила Эстонию в попытке парализовать работу консульского отдела
в мире
россия
эстония
таллин
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия расценивает высылку российского дипломата из Эстонии как очередную попытку парализовать работу консульского отдела, заявило посольство РФ в Таллине. Ранее эстонский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ в Эстонии. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики. "Решительно отвергаем абсурдные обвинения эстонских властей в адрес первого секретаря посольства, которому приписывают ни много ни мало участие в "подрыве конституционного строя и правовой системы" республики. Расцениваем их как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства, парализовать работу консульского отдела в и без того сложных условиях, созданных руководством ЭР в последнее время", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. "Не выйдет. Российские дипломаты продолжат выполнять свой профессиональный долг по оказанию помощи и отстаиванию интересов десятков тысяч проживающих в республике соотечественников", - отметили в посольстве РФ в Эстонии.
