Ушаков рассказал, куда направится российская делегация после встречи в США
Ушаков рассказал, куда направится российская делегация после встречи в США
Делегация РФ после переговоров на Аляске вернется в Россию, вылетит после завершения контактов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:23:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Делегация РФ после переговоров на Аляске вернется в Россию, вылетит после завершения контактов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да, я могу подтвердить это, делегация вернется. Очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, вернется ли российская делегация в день завершения переговоров на Аляске. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Ушаков рассказал, куда направится российская делегация после встречи в США
