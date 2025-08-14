https://ria.ru/20250814/reklama-2035185008.html

ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 14.08.2025

ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты, по мнению ведомства, действия кредитной организации могли... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T10:31:00+03:00

2025-08-14T10:31:00+03:00

2025-08-14T10:31:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012016835_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_50956e6f7bce0bb523b6ccaf79c47e83.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты, по мнению ведомства, действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты. По мнению ведомства, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение", - говорится в сообщении ФАС. Отмечается, что радиореклама банка содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге. Подчеркивается, что служба возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу кредитной организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы ведомство назначило банку штраф в соответствии с нормами КоАП.

https://ria.ru/20250811/reklama-2034539033.html

https://ria.ru/20250804/alfa-2033248463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество