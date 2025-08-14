Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности к сотрудничеству в сфере беспилотного транспорта - РИА Новости, 14.08.2025
10:39 14.08.2025
Путин заявил о готовности к сотрудничеству в сфере беспилотного транспорта
2025-08-14T10:39:00+03:00
2025-08-14T10:39:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
брикс
шос
политика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами, создавать совместные предприятия, учебные центры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами – как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - говорится в послании.
технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, брикс, шос, политика
Технологии, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, БРИКС, ШОС, Политика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" подчеркнул, что РФ готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами, создавать совместные предприятия, учебные центры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами – как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - говорится в послании.
ТехнологииРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзБРИКСШОСПолитика
 
 
