https://ria.ru/20250814/rakety-2035162797.html

Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"

Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан" - РИА Новости, 14.08.2025

Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"

ФСБ РФ получила информацию, подтверждающую участие Германии в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет "Сапсан",... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:55:00+03:00

2025-08-14T07:55:00+03:00

2025-08-14T07:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

борис писториус

фридрих мерц

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСБ РФ получила информацию, подтверждающую участие Германии в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет "Сапсан", говорится в материалах российской спецслужбы. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила ФСБ. Отмечается, что у российской спецслужбы имелась упреждающая информация о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан". "Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - говорится в материалах ФСБ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине в конце мая заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил Писториус в начале июня.

https://ria.ru/20250814/fsb-2035162605.html

https://ria.ru/20250814/fsb-2035162426.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, германия, россия, борис писториус, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины