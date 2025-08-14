Рейтинг@Mail.ru
Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 14.08.2025
Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"
Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСБ РФ получила информацию, подтверждающую участие Германии в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет "Сапсан", говорится в материалах российской спецслужбы. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила ФСБ. Отмечается, что у российской спецслужбы имелась упреждающая информация о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан". "Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - говорится в материалах ФСБ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине в конце мая заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил Писториус в начале июня.
украина, германия, россия, борис писториус, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСБ РФ получила информацию, подтверждающую участие Германии в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет "Сапсан", говорится в материалах российской спецслужбы.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила ФСБ. Отмечается, что у российской спецслужбы имелась упреждающая информация о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ФСБ рассказала о встрече Зеленского с Мерцем по обсуждению создания ракет
Вчера, 07:54
"Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - говорится в материалах ФСБ.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине в конце мая заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил Писториус в начале июня.
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ФСБ назвала места производства ракет "Сапсан"
Вчера, 07:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусФридрих МерцВладимир ЗеленскийНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
