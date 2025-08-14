Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"
ФСБ: Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСБ РФ получила информацию, подтверждающую участие Германии в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет "Сапсан", говорится в материалах российской спецслужбы.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила ФСБ. Отмечается, что у российской спецслужбы имелась упреждающая информация о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан".
"Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - говорится в материалах ФСБ.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине в конце мая заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил Писториус в начале июня.
