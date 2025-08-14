https://ria.ru/20250814/rada-2035176494.html

В Раде могут не признать контроль России над новыми регионами, пишет FT

В Раде могут не признать контроль России над новыми регионами, пишет FT

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", вероятно, не поддержат соглашение об официальном признании контроля РФ над новыми регионами, пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских законодателей. Зеленский в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта на Украине. "Любое соглашение о передаче ... территории в пользу России или признании установления контроля (России - ред.) над ней, вероятно, не получит достаточной поддержки для ратификации в украинском парламенте", - пишет издание. Анонимный депутат Рады от партии "Слуга народа" заявил изданию, что парламентарии не согласятся нести ответственность за любое соглашение, которое нарушило бы конституцию Украины и могло бы создать для них политические проблемы в будущем. Другой неназванный украинский законодатель из партии "Слуга народа" сказал изданию, что депутаты Рады "выучили урок", столкнувшись с негативной реакцией общества на отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств законопроект, и больше не согласятся голосовать за столь же резонансные инициативы. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

