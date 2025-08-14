https://ria.ru/20250814/rada-2035137207.html

Рада одобрила наказание за отказ от обязательной эвакуации

Рада одобрила наказание за отказ от обязательной эвакуации - РИА Новости, 14.08.2025

Рада одобрила наказание за отказ от обязательной эвакуации

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект, устанавливающий ответственность за нахождение в зоне эвакуации без соответствующего разрешения и... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T00:11:00+03:00

2025-08-14T00:11:00+03:00

2025-08-14T00:11:00+03:00

украина

авдеевка

донецкая народная республика

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект, устанавливающий ответственность за нахождение в зоне эвакуации без соответствующего разрешения и ужесточающий наказание за нарушение комендантского часа, сообщил представитель кабмина в Верховной рады Тарас Мельничук. "Предусматривается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывание в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По словам Мельничука, законопроектом предлагается дополнить кодекс Украины об административных правонарушениях. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР до ее освобождения российскими войсками вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов вывезены практически все жители. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20250716/byudzhet-2029451120.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029482256.html

украина

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, авдеевка, донецкая народная республика, владимир зеленский, верховная рада украины