00:11 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/rada-2035137207.html
Рада одобрила наказание за отказ от обязательной эвакуации
украина
авдеевка
донецкая народная республика
владимир зеленский
верховная рада украины
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект, устанавливающий ответственность за нахождение в зоне эвакуации без соответствующего разрешения и ужесточающий наказание за нарушение комендантского часа, сообщил представитель кабмина в Верховной рады Тарас Мельничук. "Предусматривается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывание в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По словам Мельничука, законопроектом предлагается дополнить кодекс Украины об административных правонарушениях. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР до ее освобождения российскими войсками вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов вывезены практически все жители. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
украина
авдеевка
донецкая народная республика
украина, авдеевка, донецкая народная республика, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект, устанавливающий ответственность за нахождение в зоне эвакуации без соответствующего разрешения и ужесточающий наказание за нарушение комендантского часа, сообщил представитель кабмина в Верховной рады Тарас Мельничук.
"Предусматривается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывание в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По словам Мельничука, законопроектом предлагается дополнить кодекс Украины об административных правонарушениях.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР до ее освобождения российскими войсками вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов вывезены практически все жители.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
