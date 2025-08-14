Рейтинг@Mail.ru
"Позвоните Путину": в США послали сигнал Европе перед встречей на Аляске
17:11 14.08.2025 (обновлено: 18:51 14.08.2025)
"Позвоните Путину": в США послали сигнал Европе перед встречей на Аляске
Для завершения конфликта на Украине европейским лидерам нужно отказаться от русофобии и выйти на прямой контакт с Москвой, заявил американский экономист Джеффри РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине европейским лидерам нужно отказаться от русофобии и выйти на прямой контакт с Москвой, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung."Позвоните Путину. Займитесь настоящей дипломатией. Прекратите продвигать расширение НАТО. Покончите с дикой русофобией. И изучите истинную историю — в частности, американо-германское обещание не расширять НАТО, односторонний выход США из ДРСМД в 2002 году, американо-европейский план разделить Сербию, переворот на Майдане при активной поддержке США, провал Германии и Франции в реализации Минских соглашений II и вмешательство США в Стамбульский мирный процесс в марте-апреле 2022 года", — сказал он.Эксперт также отметил, что ожидает улучшения отношений России и США после встречи президентов на Аляске.Саммит на АляскеКак рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
в мире, сша, аляска, москва, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине европейским лидерам нужно отказаться от русофобии и выйти на прямой контакт с Москвой, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
"Позвоните Путину. Займитесь настоящей дипломатией. Прекратите продвигать расширение НАТО. Покончите с дикой русофобией. И изучите истинную историю — в частности, американо-германское обещание не расширять НАТО, односторонний выход США из ДРСМД в 2002 году, американо-европейский план разделить Сербию, переворот на Майдане при активной поддержке США, провал Германии и Франции в реализации Минских соглашений II и вмешательство США в Стамбульский мирный процесс в марте-апреле 2022 года", — сказал он.
Эксперт также отметил, что ожидает улучшения отношений России и США после встречи президентов на Аляске.

Саммит на Аляске

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
  • встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск);
  • программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске;
  • политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком;
  • перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
  • длительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция;
  • центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона;
  • лидеры также обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки;
  • в переговорах примут участие по пять членов делегаций, саммит будет носить деловой характер;
  • Ушаков назвал символичным факт проведения встречи в год 80-летия Победы неподалеку от места захоронения советских летчиков, которые погибли при перегоне самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза.
