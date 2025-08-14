https://ria.ru/20250814/putin-2035321987.html

"Позвоните Путину": в США послали сигнал Европе перед встречей на Аляске

Для завершения конфликта на Украине европейским лидерам нужно отказаться от русофобии и выйти на прямой контакт с Москвой, заявил американский экономист Джеффри

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине европейским лидерам нужно отказаться от русофобии и выйти на прямой контакт с Москвой, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung."Позвоните Путину. Займитесь настоящей дипломатией. Прекратите продвигать расширение НАТО. Покончите с дикой русофобией. И изучите истинную историю — в частности, американо-германское обещание не расширять НАТО, односторонний выход США из ДРСМД в 2002 году, американо-европейский план разделить Сербию, переворот на Майдане при активной поддержке США, провал Германии и Франции в реализации Минских соглашений II и вмешательство США в Стамбульский мирный процесс в марте-апреле 2022 года", — сказал он.Эксперт также отметил, что ожидает улучшения отношений России и США после встречи президентов на Аляске.Саммит на АляскеКак рассказал помощник президента Юрий Ушаков:

