Посол России в США оценил уровень встречи Путина и Трампа

Посол России в США оценил уровень встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как всегда будет на высоком уровне, заявил посол России в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как всегда будет на высоком уровне, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Все как всегда будет на высоком идейно-художественном уровне", - сказал Дарчиев журналисту Life Александру Юнашеву. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

