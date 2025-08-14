https://ria.ru/20250814/putin-2035298375.html
Посол России в США оценил уровень встречи Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как всегда будет на высоком уровне, заявил посол России в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 14.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
александр дарчиев
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155560/93/1555609333_0:276:3049:1991_1920x0_80_0_0_22a8273dacc9e0d17091cf307491f40c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как всегда будет на высоком уровне, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Все как всегда будет на высоком идейно-художественном уровне", - сказал Дарчиев журналисту Life Александру Юнашеву. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155560/93/1555609333_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_30cf920d8c3ebee8e3d441febe75b0b5.jpg
