14.08.2025
15:51 14.08.2025
Посол России в США оценил уровень встречи Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как всегда будет на высоком уровне, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
александр дарчиев
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как всегда будет на высоком уровне, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Все как всегда будет на высоком идейно-художественном уровне", - сказал Дарчиев журналисту Life Александру Юнашеву. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, александр дарчиев, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Дарчиев, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как всегда будет на высоком уровне, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Все как всегда будет на высоком идейно-художественном уровне", - сказал Дарчиев журналисту Life Александру Юнашеву.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Ушаков рассказал, как будет проходить встреча Путина и Трампа
Вчера, 12:16
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампАлександр ДарчиевВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
