https://ria.ru/20250814/provokatsiya-2035231701.html
ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, экстренные... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:57:00+03:00
2025-08-14T12:57:00+03:00
2025-08-14T12:57:00+03:00
россия
херсонская область
владимир путин
дональд трамп
владимир сальдо
вооруженные силы украины
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, экстренные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Дорогие херсонцы, прошу вас быть максимально осторожными сегодня — и днём, и ночью. Мы прекрасно знаем коварство врага. Перед любыми переговорами киевский режим усиливает террористические удары по городам и мирным жителям", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, предстоящая встреча президентов России и США на Аляске является очередным подтверждением, что Россия — часть глобального мира и важный центр силы в мировой политике. "Наша позиция по украинскому вопросу твердая, но миролюбивая. Наша армия готова пресечь любые провокации. Все экстренные службы региона работают в усиленном режиме. Но осторожность каждого — важная часть общей безопасности. Берегите себя и близких", - подчеркнул губернатор. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250813/ssha-2035092488.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир путин, дональд трамп, владимир сальдо, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо
Сальдо предупредил о возможных провокациях ВСУ на фоне встречи на Аляске