ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо

ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. ВСУ могут устроить провокации в Херсонской области перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, экстренные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Дорогие херсонцы, прошу вас быть максимально осторожными сегодня — и днём, и ночью. Мы прекрасно знаем коварство врага. Перед любыми переговорами киевский режим усиливает террористические удары по городам и мирным жителям", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, предстоящая встреча президентов России и США на Аляске является очередным подтверждением, что Россия — часть глобального мира и важный центр силы в мировой политике. "Наша позиция по украинскому вопросу твердая, но миролюбивая. Наша армия готова пресечь любые провокации. Все экстренные службы региона работают в усиленном режиме. Но осторожность каждого — важная часть общей безопасности. Берегите себя и близких", - подчеркнул губернатор. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Новости

