Открыта аккредитация СМИ на финал чемпионата профмастерства
Открыта аккредитация СМИ на финал чемпионата профмастерства - РИА Новости, 14.08.2025
Открыта аккредитация СМИ на финал чемпионата профмастерства
14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аккредитация представителей СМИ на финал чемпионата "Профессионалы" стала доступна на сайте Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Регистрация на мероприятие в качестве СМИ доступна до 20 августа. Церемония открытия финала чемпионата "Профессионалы" пройдет 25 августа во дворце спорта "Центральный" в Калуге. В ней примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятия соревновательной и деловой программы финала чемпионата в Калуге пройдут с 26 по 29 августа на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 30 августа. Деловая программа финала чемпионата пройдет в формате Форума СПО. В ней примут участие эксперты в сфере образования, руководители образовательных организаций, преподаватели колледжей и техникумов, представители органов власти и бизнес-сообщества из 89 регионов РФ. Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству, он проходит по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
