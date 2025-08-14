https://ria.ru/20250814/professionaly-2035380753.html

Открыта аккредитация СМИ на финал чемпионата профмастерства

Открыта аккредитация СМИ на финал чемпионата профмастерства - РИА Новости, 14.08.2025

Открыта аккредитация СМИ на финал чемпионата профмастерства

Аккредитация представителей СМИ на финал чемпионата "Профессионалы" стала доступна на сайте Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T19:03:00+03:00

2025-08-14T19:03:00+03:00

2025-08-14T19:03:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035378923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a846294900018f06576b3ed8c4051a48.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аккредитация представителей СМИ на финал чемпионата "Профессионалы" стала доступна на сайте Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Регистрация на мероприятие в качестве СМИ доступна до 20 августа. Церемония открытия финала чемпионата "Профессионалы" пройдет 25 августа во дворце спорта "Центральный" в Калуге. В ней примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятия соревновательной и деловой программы финала чемпионата в Калуге пройдут с 26 по 29 августа на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 30 августа. Деловая программа финала чемпионата пройдет в формате Форума СПО. В ней примут участие эксперты в сфере образования, руководители образовательных организаций, преподаватели колледжей и техникумов, представители органов власти и бизнес-сообщества из 89 регионов РФ. Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству, он проходит по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.

https://ria.ru/20250805/kravtsov-2033434307.html

https://ria.ru/20250725/professionaly-2030862698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы», россия