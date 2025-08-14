https://ria.ru/20250814/priamure-2035144068.html
СМИ назвали вероятную причину крушения Ан-24 в Приамурье
происшествия
амурская область
тында
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Экипаж пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" мог перепутать высоту из-за ошибки с измерением давления воздуха, утверждает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК)."Пассажирский самолет Ан-24РВ "Ангары", который 24 июля потерпел крушение в Амурской области, при заходе на посадку ошибочно летел на 600 метров ниже положенного", — пишет Telegram-канал.По его данным, экипаж ошибся с определением высоты из-за путаницы с давлением.Межгосударственный авиационный комитет пока официально не публиковал предварительный отчет расследования причин авиакатастрофы под Тындой.Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился в Амурской области 24 июля при подлете к Тынде. На борту находились 48 человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
