Песков ответил на вопрос, учтут ли позицию Украины на встрече в США
2025-08-14T17:24:00+03:00
2025-08-14T17:24:00+03:00
2025-08-14T17:43:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент речь идет о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обсуждение позиции Владимира Зеленского относительно мирных инициатив "относится к последующим этапам"."В настоящий момент речь идет об обсуждении между Россией и США, то, что вы спрашиваете, наверное относится к последующим этапам, в настоящий момент речь о российско-американской встрече на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос готов ли Кремль принимать позицию Зеленского при обсуждении мирных инициатив.Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
украина, в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
