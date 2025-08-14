Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос, учтут ли позицию Украины на встрече в США
17:24 14.08.2025 (обновлено: 17:43 14.08.2025)
Песков ответил на вопрос, учтут ли позицию Украины на встрече в США
Песков ответил на вопрос, учтут ли позицию Украины на встрече в США
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент речь идет о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обсуждение позиции Владимира Зеленского относительно мирных инициатив "относится к последующим этапам"."В настоящий момент речь идет об обсуждении между Россией и США, то, что вы спрашиваете, наверное относится к последующим этапам, в настоящий момент речь о российско-американской встрече на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос готов ли Кремль принимать позицию Зеленского при обсуждении мирных инициатив.Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Песков ответил на вопрос, учтут ли позицию Украины на встрече в США

Песков: на саммите на Аляске не будут обсуждать вопросы по позиции Украины

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент речь идет о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обсуждение позиции Владимира Зеленского относительно мирных инициатив "относится к последующим этапам".
"В настоящий момент речь идет об обсуждении между Россией и США, то, что вы спрашиваете, наверное относится к последующим этапам, в настоящий момент речь о российско-американской встрече на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос готов ли Кремль принимать позицию Зеленского при обсуждении мирных инициатив.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
